Harry ve Meghan’ın yeni hayatında okul krizi

Gerekçe güvenlik ve trafik olarak açıklansa da bu okul değişikliğinin arkasında Harry ve Meghan’ın İngiltere’de kurmaya çalıştığı yeni hayatla ilgili daha büyük sorular var gibi görünüyor.

Malumunuz, Harry ve Meghan’ın İngiltere’ye dönüşü zaten başlı başına olaylıydı. Altı yıl boyunca California’da yaşayan çift, bu kez çocukları Archie ve Lilibet ile birlikte İngiltere’de uzun süreli bir hayat kurmaya karar verdi. Meghan’ın sosyal meyasında paylaştığı aile görüntüleri de bu yeni hayatı oldukça sakin göstermişti.

Ama okul meselesi işin rengini biraz değiştirdi

Harry ve Meghan, çocuklarını İngiltere’ye döndükten sonra bir okula kaydettirdi. Ancak Archie ve Lilibet yalnızca iki gün devam ettikten sonra başka bir okula geçirildi. Sussex çiftinin sözcüsü, kararın ailenin güvenlik ekibiyle yapılan görüşmenin ardından alındığını ve bunun ilk okulun kendisiyle ya da çalışanlarıyla ilgili bir sorun olarak yorumlanmaması gerektiğini açıkladı.

İngiliz ve Amerikan basınında yer alan bilgilere göre asıl problem, ev ile okul arasındaki mesafe ve özellikle okul saatlerindeki yoğun trafikti. Güvenlik ekibinin, araçların trafikte sıkışmasının ve her gün aynı güzergahın kullanılmasının çocukların güvenliği açısından uygun olmadığını değerlendirdiği yazılmış.

İşin ilginç tarafı ise okul seçilmeden önce güzergahın denemeleri yapılmış lakin bunların büyük ölçüde tatil döneminde gerçekleştirildiği anlaşılıyor. Okullar açıldığında ise durumun beklenenden farklı olduğu ortaya çıkmış.

Normal bir aile için okul değiştirmek zaten kolay bir karar değil. Hele çocuklar okula başlayalı yalnızca iki gün olmuşsa, insan ister istemez “Ne oldu da bu kadar hızlı vazgeçildi?” diye soruyor. Fakat Harry ve Meghan’ın durumunda okul yolculuğu sıradan bir okul servisi meselesinden ibaret değil. Şu senelerdir bitmeyen 'güvenlik' meselesi ile alakalı...

Harry’nin yıllardır bitmeyen güvenlik meselesi

Harry’nin İngiltere’ye dönüş konusunda en hassas olduğu başlıklardan biri zaten güvenlikti. İngiltere’de çocuklarıyla birlikte yaşarken yeterli güvenceye sahip olmadığı düşüncesini daha önce de dile getirmişti.

Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra kendisine sağlanan polis koruması konusunda açtığı hukuki mücadele de uzun süre gündemi işgal etti. Şimdi ise çocukların okul yolculuğunda ortaya çıkan bu sorun, aynı tartışmayı yeniden karşımıza çıkardı.

George Eton’a başladı, gündem yine Sussexler oldu

Tam da bu sırada William ve Catherine’in büyük oğlu Prens George’un Eton College’a başlaması dikkat çekti.

Böylece kraliyet ailesinde iki farklı okul hikâyesi aynı dönemde yaşanmış oldu. George yeni okulunda önemli bir döneme adım atarken Archie ve Lilibet’in okulunun değiştirilmesi gündeme geldi.

Kraliyet yorumcusu Kinsey Schofield, bu konuda oldukça sert değerlendirmelerde bulunmuş. Schofield, William’ın artık kardeşiyle ilgili tartışmalara dahil olmak istemediğini ve kendi ailesi ile gelecekteki rolüne odaklandığını savunuyor. Harry ile ilgili hiçbir gündem umurunda değil.

Saraya değil, normal hayata dönüş

Meghan’ın paylaştığı görüntüler bana daha anlamlı gelmeye başladı. Çocuklarıyla birlikte sıradan bir aile hayatı göstermeyi tercih ediyor. Belki de vermek istediği mesaj tam olarak budur.

Fakat sıradan bir hayat kurmanın Sussexler için o kadar da kolay olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Bir okul yolu bile güvenlik planlarının yeniden yapılmasını gerektirebiliyor. Bu da İngiltere’ye dönmenin onlar açısından yalnızca başka bir ülkeye taşınmaktan ibaret olmadığını gösteriyor.

Üstelik geçmişte yaşanan sorunlar da tamamen geride kalmış değil. Harry’nin babası Kral Charles ile ilişkisi yeniden kurulabilir, Archie ve Lilibet dedeleriyle daha fazla vakit geçirebilir. Ancak aile içindeki kırgınlıkların bir anda ortadan kalkmasını beklemek hiç gerçekçi değil.

Bu nedenle okul krizini küçük bir ayrıntı olarak görmüyorum. Tam tersine, Harry ve Meghan’ın İngiltere’deki yeni hayatının nasıl şekilleneceğini gösteren ilk küçük sınavlardan biri gibi duruyor.

Hollywood projeleri ya da kraliyet tartışmaları bir yana, asıl hayat biraz da burada başlıyor. Güvenlik nasıl sağlanacak, günlük düzen nasıl kurulacak? Bakalım Sussex ailesinin bundan sonraki hikayesinde bizi neler bekleyecek?