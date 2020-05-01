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Harun Tan'ın duygusal mesajına Ebru Şallı'dan yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 11:08 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, sosyal medya hesabından Vural Candar'ın "Sonra gömdük ne varsa içimize" sözlerinin yer aldığı bir şiirini paylaşarak herkesi duygulandırdı. Şallı ise bu paylaşıma yorum yaptı.

Harun Tan'ın duygusal mesajına Ebru Şallı'dan yorum

Eski manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, geçtiğimiz hafta kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz cuma günü oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Tan, bugün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"GÖMDÜK NE VARSA İÇİMİZE"

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören oğlunu kaybederek acıların en büyüğünü yaşayan Harun Tan, Instagram hesabından Vural Candar'ın bir şiirini paylaştı.

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Şiirin sözleri ise şu şekilde: "Sonra mı? Sonra gömdük ne varsa içimize... Anlaşılmasın diye bir de çiçek ektik üzerine. Altı mezar, üstü bağ bahçe."

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Ebru Şallı ise eski eşinin bu duygusal paylaşımına yorum yaptı. Şallı bu paylaşıma "melek bahçesi ilk kez görüyorum" notunu düştü.

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"LEŞE ÜŞÜŞEN KARGALAR GİBİSİNİZ"

Evlat acısı yaşayan Harun Tan, cenaze törenine gelerek görüntü almak isteyen basın mensuplarına Instagram hesabından isyan etmişti. Tan paylaşımında "İnsanın en acılı gününde bile peşini bırakmıyorsunuz, mezarda acılı annenin, babanın burnun kamerayı dayamaya çalışıyorsunuz. Tabuttan çıkıp mezara giren bir bebeği çekmenin, göstermenin kime ne faydası olabilir ki ya da acılı anne babanın kardeşlerin gözyaşlarını çekmenin. Kim bu işe dur diyecek artık? Olmaz olsun böyle basın özgürlüğü hatta yerin dibine batsın. Bence yaptığınız şeyden utanın çünkü leşe üşüşen kargalar gibisiniz. Biraz empati. Hiçbir şey eskisi gibi olmasın artık" demişti.

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Ebru Şallı, Ebru Şallı'nın oğlu Pars, harun tan,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Rahmet olsun acın çok büyük rabbim sana sabırlar versin. Baba ölür yetim, anne ölür öksüz, ama evladın tarifi yok.
ALLAH rahmet eylesin, aile haklı, gerçekten terbiyesizlik yapıldı.
Allah trahmet eylesin basın özgürlüğüde biyere kadar adam sonuna kadar haklı bi rahat bırakın be kardeşim
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