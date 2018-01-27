Harun Tan'ın yeni sevgilisi Ebru Şallı'ya benziyor

Geçen haftalarda eski eşi Ebru Şallı ile barıştığı yönünde haberler çıkan Harun Tan, Yeniköy'deki bir mekanın cam kenarında yeni sevgilisiyle otururken objektiflere takıldı. Çift, görüntülendiklerini fark edince rahatsız oldu.

ÇALIŞANLARI AZARLADI

İlk olarak mekan çalışanlarını azarlayan Harun Tan, daha sonra görüntü alınmaması için çalışanları seferber etti. Çalışanlardan birini polis koruma noktasında görevli olan bir polis memurunun yanına gönderen Harun Tan gazetecilerden şikayetçi olduğunu iletti.

Bu hamlesinde başarılı olamayan Harun Tan, bir süre daha mekanda oturduktan sonra sevgilisini orada bırakıp evin yolunu tuttu. Öte yandan sevgilisinin Ebru Şallı'ya olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.



Not: Ebru Şallı da evli ve 2 çocuk babası iş adamı Uğur Akkuş ile geçen yazdan beri aşk yaşıyor.