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Harvey Weinstein 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar etti

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Harvey Weinstein'ın, 17 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar uyguladığı doğrulandı.

Harvey Weinstein 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar etti

Hollywood'un en ünlü yapımcılarından biri olan Harvey Weinstein, işlediği cinsel istismar suçları nedeniyle geçtiğimiz Mart ayında New York Devlet Hapishanesi'nde cezasını çekmeye başlamıştı. Şimdi ise mahkeme tarafından onaylanan 4 yeni suçunun bulunduğu resmi olarak açıklandı. Bu suçlara 17 yaşındaki bir kıza tecavüz etmesi de dahil edildi.

İSİMLERİ AÇIKLANMADI

Weinstein film yapım şirketinin sahibi olan Harvey Weinstein, taciz ve tecavüz ettiği sektör çalışanlarının birkaç yıl önce basına konuşmaya başlamasıyla birlikte tüm Hollywood ayaklanmıştı. Sektörde çalışan kadınların başlattığı kadın hareketinin en büyük sebeplerinden biri olan Weinstein davası, geçtiğimiz aylarda sonuçlandı. Yapımcı, 23 yıl hapse mahkum edildi ve cezasını Mart ayında çekmeye başladı. Ancak işlediği suçlar o davada kalmadı. Geçtiğimiz gün mahkemenin onayladığı bilgilere göre Weinstein 4 kadına daha tecavüz etmişti. Bu kadınların aralarında 17 yaşındaki bir çocuk da bulunuyordu. 1984 yılı ile 2013 yılları arasında gerçekleşen bu tecavüz suçları, Venedik Film Festivali ve Cannes Film Festivali sırasında meydana gelmişti. Mağdurların isimleri açıklanmadı.

100'ÜN ÜZERİNDE DAVASI VAR!

Weinstein'ın kariyeri boyunca meyilli olduğu cinsel istismar suçları için statüsünü kullanması konusunda Disney, Miramax ve Weinstein'ın kardeşi Bob Weinstein da mahkemeye dahil edildi. Söylenenlere göre Weinstein, mağdur kadınlardan birine kariyerinde daha iyi olması için cinsel istismar karşılığında yardım etmeyi teklif etmişti. Eğer başka bir dava daha mahkemeye taşınırsa Weinstein, Los Angeles mahkemesine sevk edilecek. Weinstein'ın şimdiye kadar 100'ün üzerinde işlediği ve davası görülen suç bulunuyor.

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