Harvey Weinstein'ın 'tecavüz öncesi taciz' videosu ortaya çıktı!

Hollywood'un en önde gelen yapımcısıyken yıllardır karşısına çıkan hemen her kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan Harvey Weinstein'a dava açanlardan biri olan Melissa Thompson, tecavüz öncesi tacizi belgelediğini iddia ettiği bir videoyu Sky News kanalıyla paylaştı. WEINSTEIN'A SATIŞ YAPMAYA ÇALIŞIYORDU 2011'de New York'ta Weinstein ile çalıştığı teknoloji şirketinin video platformunu teklif etmek için görüştüğünü ve havalı olsun diye görüşmeyi videoya kaydettiğini belirten Thompson, görüntüleri Sky News muhabiriyle birlikte yeniden izledi ve değerlendirdi. GÖRÜR GÖREMEZ KUCAKLAYIP OKŞADI Videoda ofisteki çalışanları ''Araya girmeyin, araya girmeyin'' diye uzaklaştırarak iş görüşmesine girdiği görülen 'film baronu', kendisine elini uzatan Thompson'ı doğrudan kucaklıyor. 'FLÖRTE İZİN VAR MI?' Üzerine ''Bu hoştu, böyle devam edelim, fena değil'' diyerek kadının sırtını okşayan Weinstein, ''Seninle flört etmeme izin var mı'' sorusuna ''Hımmm, bakalım, birazcık var'' karşılığını alıyor.

Sputnik'te yer alan haberde; iş görüşmesinin bir noktasında elini masanın altına sokup kadının bacaklarını elleyen yapımcı, ''Bırak da senden küçük bir parça alayım. Hadi, ver onu bana. Tamamdır, biraz daha yapmak ister misin'' diyor. 'KEDİ-FARE OYUNU' Thompson, ''Biraz fazla ileri, bu biraz fazla ileri oldu'' karşılığını veriyor. Bu görüntüleri Sky News'a ''Weinstein en fazla nereye kadar itebileceğini görmek için baştan itibaren benimle kedi-fare oyunu oynadı. Benim tepkilerime bakarak benimle nasıl oynayabileceğini, direnç noktalarımı, zayıf noktalarımı ölçüp biçti'' diye değerlendiren Thompson, Weinstein'ı teşvik ettiği iddiasını reddedip şöyle söyledi: LOBİ DAHA GÜVENLİ OLUR DİYE DÜŞÜNDÜM' Videoda yapımcı tarafından Tribeca Grand Hotel'in lobi restoranına davet edilmesini ''Ben bunun görüşme sonrası anlaşmanın bağlanacağı bir buluşma olmasını bekliyordum'' diye açıklayan Thompson, ''Otel odasına gitmemiz için bir davet değildi. Ofise birkaç sokak mesafedeki otel lobisine davetti ve bu da bana ofisinde kendisiyle başbaşa kalmaktan çok daha güvenli geldi'' dedi.