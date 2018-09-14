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Harvey Weinstein'ın 'tecavüz öncesi taciz' videosu ortaya çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.09.2018 11:09 | Son Güncelleme

Onlarca kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanmasına rağmen kefaletle serbest bırakılarak yargılanan ABD'li ünlü yapımcı Harvey Weinstein hakkında bir davacısı video yayımladı

Harvey Weinstein'ın 'tecavüz öncesi taciz' videosu ortaya çıktı!

Hollywood'un en önde gelen yapımcısıyken yıllardır karşısına çıkan hemen her kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan Harvey Weinstein'a dava açanlardan biri olan Melissa Thompson, tecavüz öncesi tacizi belgelediğini iddia ettiği bir videoyu Sky News kanalıyla paylaştı.

WEINSTEIN'A SATIŞ YAPMAYA ÇALIŞIYORDU

2011'de New York'ta Weinstein ile çalıştığı teknoloji şirketinin video platformunu teklif etmek için görüştüğünü ve havalı olsun diye görüşmeyi videoya kaydettiğini belirten Thompson, görüntüleri Sky News muhabiriyle birlikte yeniden izledi ve değerlendirdi.

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GÖRÜR GÖREMEZ KUCAKLAYIP OKŞADI

Videoda ofisteki çalışanları ''Araya girmeyin, araya girmeyin'' diye uzaklaştırarak iş görüşmesine girdiği görülen 'film baronu', kendisine elini uzatan Thompson'ı doğrudan kucaklıyor.

'FLÖRTE İZİN VAR MI?'

Üzerine ''Bu hoştu, böyle devam edelim, fena değil'' diyerek kadının sırtını okşayan Weinstein, ''Seninle flört etmeme izin var mı'' sorusuna ''Hımmm, bakalım, birazcık var'' karşılığını alıyor.

Sputnik'te yer alan haberde; iş görüşmesinin bir noktasında elini masanın altına sokup kadının bacaklarını elleyen yapımcı, ''Bırak da senden küçük bir parça alayım. Hadi, ver onu bana. Tamamdır, biraz daha yapmak ister misin'' diyor.

'KEDİ-FARE OYUNU'

Thompson, ''Biraz fazla ileri, bu biraz fazla ileri oldu'' karşılığını veriyor.

Bu görüntüleri Sky News'a ''Weinstein en fazla nereye kadar itebileceğini görmek için baştan itibaren benimle kedi-fare oyunu oynadı. Benim tepkilerime bakarak benimle nasıl oynayabileceğini, direnç noktalarımı, zayıf noktalarımı ölçüp biçti'' diye değerlendiren Thompson, Weinstein'ı teşvik ettiği iddiasını reddedip şöyle söyledi:

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LOBİ DAHA GÜVENLİ OLUR DİYE DÜŞÜNDÜM'

Videoda yapımcı tarafından Tribeca Grand Hotel'in lobi restoranına davet edilmesini ''Ben bunun görüşme sonrası anlaşmanın bağlanacağı bir buluşma olmasını bekliyordum'' diye açıklayan Thompson, ''Otel odasına gitmemiz için bir davet değildi. Ofise birkaç sokak mesafedeki otel lobisine davetti ve bu da bana ofisinde kendisiyle başbaşa kalmaktan çok daha güvenli geldi'' dedi.

Thompson, lobiye gittiğinde Weinstein'ın punduna getirip kendisini otel odasına soktuğu ve orada tecavüz ettiği iddiasında.

'MÜCADELEM SONUÇ VERMEDİ, KAÇMAMI ENGELLEDİ'

Mücadele edip Weinstein'ı kendisinden uzaklaştırdığı her sefer adamın kaçmasını engelleyecek bir pozisyon aldığını, nereye dönerse dönsün kendini sürekli kapana kısılmış hissettiğini, defalarca ve defalarca köşeye sıkıştırıldığını anlatan Thompson, herkesin sustu(ruldu)ğu dönemde 'film baronunu' ilk suçlayan isimlerden biriydi. Haziranda Weinstein'a karşı açılan toplu davanın da tarafı oldu.

'İKİ TARAFIN DOĞAL FLÖRT HALİ'

Diğer suçlamalar gibi bunu da reddeden ve Thompson'ı mali kazanım için yalan söylemekle suçlayan Weinstein'ın avukatı Benjamin Brafman, People dergisine videoyla ilgili şunları söyledi:

''Thompson'ın aylardır reklamını yaptığı videoyu pek çok saygın gazeteci ve güvenilir birey izledi. Bize söyledikleri, seçilmiş parçalar değil de, tamamı izlendiğinde; her iki taraftan zorlama olmaksızın gelişigüzel bir flörtleşmenin gözlendiği.''

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Bırak ya kadınlar ünlü olmaz filmlerde rol almak için herşeye müsamağa gösteriyor. Sonra çaptan düşünce adam bizi taciz etti. Sanki rahibeydiniz pislikler.
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