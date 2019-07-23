Harvey Weinstein olayını anlatan belgeselden ilk fragman yayınlandı

Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie ve Cara Delevingne gibi isimlerin ABD’li Hollywood filmleri yapımcısı Harvey Weinstein'ın tacizine uğradıklarını itiraf etmeleriyle başlayan Hollywood skandalının yankıları devam ediyor. Tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla geçtiğimiz yıl gözaltına alınan yapımcı Harvey Weinstein’ın film sektöründeki yükselişinden başlayarak düşüşüne kadar olan süreci, Hollywood’un ünlü isimlerinin tanıklığı eşliğinde gözler önüne seren Untouchable belgeselinden fragman Hulu tarafından yayınlandı.

Ursula Macfarlane’in yönetmenliğini üstlendiği belgeselde, Weinstein’ın gücünü nasıl elde ettiğine ve işlediği bütün suçlara karşın onu yıllar boyunca nasıl elinde tuttuğunu anlamaya çalışıyor. Weinstein Skandalı’nı açığa çıkaran Amerikalı gazeteci Ronan Farrow’un da yer aldığı belgeselde, içlerinde Rosanna Arquette, Paz de la Huerta, Caitlin Dulany ve Erika Rosenbaum’un da bulunduğu oyunculara Weinstein’ın yaşattıklarını ilk ağızdan dinliyoruz.

İlk gösterimini Sundance Film Festivali’nde gerçekleştiren Untouchable, Hulu tarafından 2 Eylül’de yayınlanacak.



