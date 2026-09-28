Muzları böyle saklayınca 16 gün sarı kalıyor! Tek ihtiyacınız bir kavanoz

Marketten alıp eve getirdiğiniz muzlar 3 gün içinde kahverengi bir hal alıyorsa Amy Cross'un uyguladığı bu yöntemi siz de deneyerek muzların ömrünü 16 güne kadar çıkarabilirsiniz.

Amy Cross, muzun daha uzun süre taze kalması için metal kapaklı bir cam kavanoz kullanılmasını öneriyor. Deneyinde üç muz kullanan Cross, bunlardan ikisini mutfak tezgahında bıraktı. Üçüncü muzu ise ikiye bölerek, kabuğunu soymadan geniş ağızlı bir cam kavanoza yerleştirdi ve kavanozun kapağını kapatarak buzdolabına koydu.

Cross, yöntemle ilgili olarak, “Bir kavanoz muzları 16 gün taze tutuyor” ifadesini kullandı.

Kendi blogunda ise en iyi sonucu elde etmek için muzun kabuğunun üzerinde bırakılması gerektiğini belirterek, yarım muzun tamamının kavanozun içine yerleştirilmesini önerdi.

16 GÜN SONRA SONUCU GÖSTERDİ

Deneyin 16'ncı gününde tezgahta bırakılan muzların kabuklarında yoğun kahverengi ve siyah lekeler oluştu. Cam kavanoza konularak buzdolabında saklanan yarım muzun kabuğunun ise Cross'un paylaştığı görüntülerde hala parlak sarı görünümünü büyük ölçüde koruduğu görüldü.

Burada önemli nokta, 16 günlük sonucun Amy Cross'un kendi saklama deneyimine dayanması. Kaynak, bunun kontrollü bilimsel bir çalışma olduğunu belirtmiyor.

CAM KAVANOZ NEDEN KULLANILDI?

Kaynakta yöntemin işe yarama nedeni, muzun havayla temasının sınırlandırılmasıyla açıklanıyor. Muzdaki bazı enzimler oksijenle temas ettiğinde olgunlaşma sürecine katkıda bulunan reaksiyonlar gerçekleşiyor.

Muzu kapalı bir cam kavanoz içerisinde saklamak hava temasını sınırlandırırken, kabuğun üzerinde bırakılması da meyvenin yenilebilir kısmının doğrudan havaya maruz kalan yüzeyini azaltıyor.

Muzun çok küçük parçalara ayrılması ise önerilmiyor. Meyve ne kadar fazla kesilirse havayla temas eden yüzey de o kadar büyüyor. Bu nedenle yöntem uygulanacaksa muzu küçük dilimlere ayırmak yerine ikiye bölerek ve kabuğunu soymadan kavanoza yerleştirmek öneriliyor.

MEYVE KESESİNDE SAKLARKEN DE DİKKATLİ OLUNMALI

Muzların elma ve armut gibi etilen üreten meyvelerin yanında tutulması da daha hızlı olgunlaşmalarına yol açabiliyor. Bu nedenle hemen tüketilmeyecek muzların diğer meyvelerden ayrı saklanması, olgunlaşma hızını azaltmaya yardımcı olabilir.

Kaynakta aktarılan deneye göre ise yarım muzu kabuğuyla birlikte kapaklı cam kavanoza koyup buzdolabında saklamak, sarı görünümünü çok daha uzun süre korumasına yardımcı olabiliyor.