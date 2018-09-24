Hasan Ali Kaldırım: Çok çalışıyorum, makine değilim

Fenerbahçe'de Beşiktaş karşısında iyi bir performans sergileyen ve Ayew'in golünde müthiş bir orta yapan Hasan Ali Kaldırım, maç sonu yayıncı kuruluş mikrofonlarına karşılaşmayı değerlendirdi. Hasan Ali, "Hiçbir şey yokken gol yedik. Orada yakın durmamız gerekirdi. Ben de yoruluyorum. Çok çalışıyorum. Makine değilim." şeklinde konuştu.

Hasan Ali Kaldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

Tabii ki üzgünüz puan kaybettiğimiz için. Maç öncesi soyunma odasında "Burası Kadıköy, favori biziz" dedik. Maça iyi de başladık. Gol pozisyonlarına da girdik ama atamıyoruz. Bu sene gol yollarında sıkıntılarımız mevcut. Hiçbir şey yokken gol yedik. Orada yakın durmamız gerekirdi. Ben de yoruluyorum. Çok çalışıyorum. Makine değilim. 2 haftadır antrenmanlara çıkmadım. Demek ki dinlenince böyle bir performans ortaya çıkabiliyormuş.

Kesinlikle 3 puana yakın taraf bizdik. Orta sahayı kaybettik. Bunun olmaması lazımdı. Beşiktaş da kaybetti maç içinde orta sahayı... Türkiye'nin iki büyük takımının böyle orta sahayı kaybetmesi şaşırtıcı...

AYEW: KARAKTER KOYDUK