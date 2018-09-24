Hasan Ali Kaldırım: Çok çalışıyorum, makine değilim

Fenerbahçe'de Beşiktaş karşısında iyi bir performans sergileyen ve Ayew'in golünde müthiş bir orta yapan Hasan Ali Kaldırım, maç sonu yayıncı kuruluş mikrofonlarına karşılaşmayı değerlendirdi. Hasan Ali, "Hiçbir şey yokken gol yedik. Orada yakın durmamız gerekirdi. Ben de yoruluyorum. Çok çalışıyorum. Makine değilim." şeklinde konuştu.
Tabii ki üzgünüz puan kaybettiğimiz için. Maç öncesi soyunma odasında "Burası Kadıköy, favori biziz" dedik. Maça iyi de başladık. Gol pozisyonlarına da girdik ama atamıyoruz. Bu sene gol yollarında sıkıntılarımız mevcut. Hiçbir şey yokken gol yedik. Orada yakın durmamız gerekirdi. Ben de yoruluyorum. Çok çalışıyorum. Makine değilim. 2 haftadır antrenmanlara çıkmadım. Demek ki dinlenince böyle bir performans ortaya çıkabiliyormuş.
Kesinlikle 3 puana yakın taraf bizdik. Orta sahayı kaybettik. Bunun olmaması lazımdı. Beşiktaş da kaybetti maç içinde orta sahayı... Türkiye'nin iki büyük takımının böyle orta sahayı kaybetmesi şaşırtıcı...
AYEW: KARAKTER KOYDUK
"Bugün takım olarak çok iyi karakter koyduk, taraftar inanılmazdı. 3-4 tane net pozisyon kaçırdık, önde girebilirdik. Beşiktaş, Babel ile bir şut çekti ve gol oldu. İkinci yarıda daha kompakt oynadık ve skoru bulduk, gol attığım için mutluyum ancak kazanamadık. Birlikte savaşmak ve odaklanmak adına Beşiktaş maçı bizim için çok iyi bir örnek olacak"
JAILSON: AÇIKLANAMAZ BİR ATMOSFER VARDI
"Zor bir maç olacağını biliyorduk, konsantre şekilde başladık. İstediğimiz galibiyeti alamadık. Bu şekilde devam edersek, önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum."
"Gerçekten unutulmaz bir atmosfer vardı. Daha önce Brezilya'da derbiler oynadım ama buradaki atmosfer gerçekten inanılmaz. Açıklanamaz bir atmosfer vardı. Her oyuncu bu atmosferlerde maç oynamak ister. İstediğimiz galibiyeti alamadık ama bu şekilde devam edeceğiz."
Akhisarspor - Galatasaray maçında Regattin'in golünü VAR ofsayt nedeniyle iptal etti
Sakatlıkları devam eden Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ın Beşiktaş derbisinde oynamaları zor!
''Fenerbahçe maçında oynayamam''
Ali Koç'tan futbolculara olay sözler!
Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor
Yıldız futbolcu karısını aldatırken yakalandı!
Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir
Trabzon'u Onur ve Burak yaktı!
Talisca şova devam ediyor!
Şenol Güneş'in derbideki forveti Ryan Babel
Merve Taşkın: Karius ile buluştum
Okuyucu Yorumları 0 yorum