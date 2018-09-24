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Hasan Ali Kaldırım: Çok çalışıyorum, makine değilim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.09.2018 23:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe - Beşiktaş maçına damga vuran Hasan Ali Kaldırım, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hasan Ali Kaldırım, gol yollarında sıkıntılar yaşadıklarını söylerken, performansıyla ilgili ilginç ifadeler kullandı. Fenerbahçe'nin yeni yıldızları Andre Ayew ve Jailson da Beşiktaş derbisini değerlendirdi.

Hasan Ali Kaldırım: Çok çalışıyorum, makine değilim

Fenerbahçe'de Beşiktaş karşısında iyi bir performans sergileyen ve Ayew'in golünde müthiş bir orta yapan Hasan Ali Kaldırım, maç sonu yayıncı kuruluş mikrofonlarına karşılaşmayı değerlendirdi. Hasan Ali, "Hiçbir şey yokken gol yedik. Orada yakın durmamız gerekirdi. Ben de yoruluyorum. Çok çalışıyorum. Makine değilim." şeklinde konuştu.

Hasan Ali Kaldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

Tabii ki üzgünüz puan kaybettiğimiz için. Maç öncesi soyunma odasında "Burası Kadıköy, favori biziz" dedik. Maça iyi de başladık. Gol pozisyonlarına da girdik ama atamıyoruz. Bu sene gol yollarında sıkıntılarımız mevcut. Hiçbir şey yokken gol yedik. Orada yakın durmamız gerekirdi. Ben de yoruluyorum. Çok çalışıyorum. Makine değilim. 2 haftadır antrenmanlara çıkmadım. Demek ki dinlenince böyle bir performans ortaya çıkabiliyormuş.

Kesinlikle 3 puana yakın taraf bizdik. Orta sahayı kaybettik. Bunun olmaması lazımdı. Beşiktaş da kaybetti maç içinde orta sahayı... Türkiye'nin iki büyük takımının böyle orta sahayı kaybetmesi şaşırtıcı...

AYEW: KARAKTER KOYDUK

"Bugün takım olarak çok iyi karakter koyduk, taraftar inanılmazdı. 3-4 tane net pozisyon kaçırdık, önde girebilirdik. Beşiktaş, Babel ile bir şut çekti ve gol oldu. İkinci yarıda daha kompakt oynadık ve skoru bulduk, gol attığım için mutluyum ancak kazanamadık. Birlikte savaşmak ve odaklanmak adına Beşiktaş maçı bizim için çok iyi bir örnek olacak"

JAILSON: AÇIKLANAMAZ BİR ATMOSFER VARDI

"Zor bir maç olacağını biliyorduk, konsantre şekilde başladık. İstediğimiz galibiyeti alamadık. Bu şekilde devam edersek, önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum."

"Gerçekten unutulmaz bir atmosfer vardı. Daha önce Brezilya'da derbiler oynadım ama buradaki atmosfer gerçekten inanılmaz. Açıklanamaz bir atmosfer vardı. Her oyuncu bu atmosferlerde maç oynamak ister. İstediğimiz galibiyeti alamadık ama bu şekilde devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe hasan ali kaldırım andre ayew Jailson

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