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Hasan Ali, Mbappe'ye nefes aldırmadı! Fransızlar öyle bir karar verdi ki

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 09.06.2019 12:53 | Son Güncelleme

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde dün akşam Fransa’yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada üstün performans gösteren ve dünya yıldızlarına geçit vermeyen Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Kylian Mbappe ve Griezman’ın kullandığı bölgeyi kitledi. Harika savunması ile gözleri dolduran Hasan Ali, maç boyunca savunması ile övgüleri topladı. Mücadelenin ardından Fransızlar Mbappe’yi performans olarak en kötü seçti. Maçın adamı olarak ise, Loris de karar kıldılar.

Hasan Ali, Mbappe'ye nefes aldırmadı! Fransızlar öyle bir karar verdi ki

PSG’de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Mbappe’ye geçit vermeyen Hasan Ali, mücadelenin kahramanları arasında yer aldı. Açık alanda bir çok pozisyona sahip olan Mbappe, her seferinde Hasan Ali engeline takıldı ve bir süre sonra sağ kanttan sol kanada geçti. 222 milyon Euro ile dünyanın en değerli futbolcusuna engel olan Hasan Ali’nin ise Fenerbahçe ile olan durumu belirsizliğini koruyor. 5 milyon Euro’ya serbest kalan Hasan Ali, özellikle yurt dışından gelen teklifleri milli amaçların ardından değerlendirecek.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ MBAPPE

Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırm’a takılan PSG’nin 19 yaşındaki futbolcusu, karşılaşma sonrası Fransızlar tarafından sahanın en kötüsü seçildi. 90 dakika boyunca 12.1 km. mesafe kat eden Hasan Ali, rakibinin etkisiz isimler arasında yer almasını sağladı. Mücadelenin ardından Fransızlar Mbappe’yi en kötü seçerken, maçın adamını ise Lloris olarak seçtiler.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hasan ali kaldırım Kylian Mbappe Türkiye Fransa

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hasan ali son 2 yıldır çok üst düzey futbol oynuyor .Bir çok genç futbolcu , çalışınca neler olabilir görüp ilham almalı.
222 milyon euro Neymar yalnız, Mbappe için henüz öyle bir transfer ücreti ödenmedi.
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