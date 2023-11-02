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Hasan Arat ve Emre Kocadağ'ın tek adayı Sergen Yalçın! Tecrübeli çalıştırıcıya haber gönderildi

02.11.2023 12:33 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta gündem başkanlık seçimi. Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğu geçici olarak Burak Yılmaz'a emanet edilmişti. Yeni seçilecek başkanın teknik direktör tercihinin ne olacağı büyük merak konusu olurken ortaya flaş bir iddia atıldı.

Hasan Arat ve Emre Kocadağ'ın tek adayı Sergen Yalçın! Tecrübeli çalıştırıcıya haber gönderildi

Çoğunluk aranmaksızın 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek Beşiktaş'ta başkanlık seçimi öncesi nefesler tutulmuş durumda. Emre Kocadağ ve Hasan Arat'ın kesin olarak aday olacağı bekleniyor. Bu iki adayın da teknik direktör seçimi şimdiden belli.

SERGEN YALÇIN GELECEK

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Emre Kocadağ ve Hasan Arat'ın başkan olması halinde yapacağı ilk hamlenin göreve Sergen Yalçın'ı getirmek olduğu öğrenildi. Sergen Yalçın ile temas kuran iki başkan adayı tecrübeli çalıştırıcıdan olumlu yanıt aldı.

SERGEN YALÇIN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

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Bu gelişmenin ardından Sergen Yalçın'ın teknik ekibiyle birlikte çalışmalara başladığı ve Beşiktaş'ı analiz ettiği ifade edildi.

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