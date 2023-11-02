Hasan Arat ve Emre Kocadağ'ın tek adayı Sergen Yalçın! Tecrübeli çalıştırıcıya haber gönderildi

Çoğunluk aranmaksızın 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek Beşiktaş'ta başkanlık seçimi öncesi nefesler tutulmuş durumda. Emre Kocadağ ve Hasan Arat'ın kesin olarak aday olacağı bekleniyor. Bu iki adayın da teknik direktör seçimi şimdiden belli.

SERGEN YALÇIN GELECEK

Emre Kocadağ ve Hasan Arat'ın başkan olması halinde yapacağı ilk hamlenin göreve Sergen Yalçın'ı getirmek olduğu öğrenildi. Sergen Yalçın ile temas kuran iki başkan adayı tecrübeli çalıştırıcıdan olumlu yanıt aldı.

SERGEN YALÇIN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Bu gelişmenin ardından Sergen Yalçın'ın teknik ekibiyle birlikte çalışmalara başladığı ve Beşiktaş'ı analiz ettiği ifade edildi.





