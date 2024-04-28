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  4. Hasan Can Kaya Cem Yılmaz'a 'Veteran komedyen' deyince gündem oldu! Hülya Avşar'dan yorum: Öyle demek istememiştir

Hasan Can Kaya Cem Yılmaz'a 'Veteran komedyen' deyince gündem oldu! Hülya Avşar'dan yorum: Öyle demek istememiştir

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.04.2024 11:10
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Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya arasında yaşanan ‘veteran komedyen’ polemiği sosyal medyada günlerdir gündemde. Hülya Avşar'a bu konu sorulunca Avşar bakın ne yanıt verdi.

Hasan Can Kaya Cem Yılmaz'a 'Veteran komedyen' deyince gündem oldu! Hülya Avşar'dan yorum: Öyle demek istememiştir

Cem Yılmaz ile Hasan Can Kaya gündemden düşmüyor. Hasan Can Kaya, bir gösterisinde kendisini tiye alan Cem Yılmaz’a yanıt vermişti. Kaya, Yılmaz için ''Oyuna benim yerime veteran komedyenlerden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış yine de çabasını takdir ettim'' sözlerini kullanınca ortalık karıştı.

Hasan Can Kaya'nın sözleri sonrası Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminden bir sahneyi paylaşması dikkat çekti.

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Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz arasındaki yaşanan polemik Hülya Avşar'a da soruldu.

Ekran Alıntısı

Milliyet'te yer alan habere göre Avşar, "Cem Yılmaz yapmaz ya. Hiçbir komedyen de veteran olmaz bence. Hasan Can da öyle dememiştir. Öyle demek istememiştir yani. İkisi de seviyor diye biliyorum ben birbirini. Sosyal medyada öyle okuyordum yani" diyerek güldü.


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Cem Yılmaz Hasan Can Kaya
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