Hasan Can Kaya ile Cem Yılmaz atışmasına Şahan Gökbakar yorumu! Tarafını belli etti

CMXXIV gösterisiyle sahnelere dönen Cem Yılmaz, gösterilerinde yaptığı göndermelerle gündemden düşmüyor. Ünlü komedyen geçtiğimiz günlerde gösterisinde konuyu Hasan Can Kaya'nın küfürlü konuşmasına getirip genç komedyeni hedef almıştı.

Futbol oynarken düşüp omzunu kırdıktan sonra 5 saatlik bir operasyon geçiren Kaya, Yılmaz'ın kendisiyle ilgili söylediklerine sessiz kalmayarak yanıt vermişti. Hasan Can Kaya, “Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış” diyen Kaya'nın cevabı da büyük ses getirmişti.

"ABİ NE DEMEK İSTİYORSUN"

Hasan Can Kaya'nın "veteran komedyen" açıklamasından sonra elbette cevapsız kalmayan Cem Yılmaz bu sefer de efsane filmi G.O.R.A.'dan bir sahne paylaştı. Twitter (X) hesabından, yıllar önce canlandırdığı bir de kıvırcık saçları olan "Komutan Logar" karakterini paylaşıp yine hiçbir not düşmeyen Yılmaz'ın Hasan Can Kaya'ya gönderme yaptığı iddia edildi.

ŞAHAN GÖKBAKAR TARAFINI SEÇTİ!

Hasan Can Kaya ile Cem Yılmaz atışmasına bir başka isim daha dahil oldu. Komedyen Gökbakar, tarafını belli etti.

Exxen’de yayınlanan "Konuşanlar" programını arka plana alarak yaptığı paylaşımla Hasan Can Kaya'ya destek verdi.

Kaya, "1 saat müsade edin, biraz gülüp eğlenip geliyorum...:)" diye not düştü.