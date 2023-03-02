Hasan Can Kaya'dan üzen 'baba' itirafı! "Bazen rüyalarıma giriyor..."

Hasan Can Kaya, Youtube'da Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk oldu. Çağlayan, programına konuk ettiği isimlerle son dönemde oldukça gündemde. Hasan Can Kaya'nın, hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlattığı programda, eğlenceli ve hüzünlü dakikalar bir arada yaşandı.



Kaya, sohbet havasının oluşturulduğu programda, şu anki konumuna nasıl geldiğini, neler yaşadığını anlattı. İsminin Hasan Can olarak söylenmesini isteyen komedyen, 'bu işi tutturabilmek için çok çabaladığını' söyledi. Kaya,

" Bu işin bu kadar uzun sürmesi benden kaynaklı oldu. daha doğrusu sektörün liyakatsizliğinden kaynaklı oldu" dedi.

"PARA KAZANANA KADAR LANETLENİRSİN"

Sektörde yer edinene kadar yaşadığı zorlukları anlatan komedyen, çevresindekilerin kendisine tepkisini anlattı. Hasan Can Kaya, yaşadıkları ile ilgili " Lanetlenmesi diyorum çünkü sen bu işten başarılı olup üç beş komedyenden bir tanesi olana kadar lanetlenirsin bunu yaptığın için. Cıvık olduğun için lanetlenirsin, okulda yeri gelir işgüzar bir öğretmen çıkar 'neye gülüyorsunuz siz bakayım söyleyin biz de gülelim' der. Söylersin, gülmez. Tuzaktır o. " dedi.



Kaya, programının adı olan 'Konuşanlar'ın' isminin nereden geldiğini de anlattı. Sınıfın yaramazlarından olduğunu ve tahtaya yazılan konuşanlar listesinde isminin olduğunu söyleyen ünlü komedyen, 'Sınıfı güldürdüğünüz için döverler' dedi.

"BAZEN RÜYALARIMA GİRİYOR"

Hasan Can Kaya babasıyla ilgili anılarını anlatırken stüdyoda duygulu anlar yaşandı. Kaya, "Hiçbir zaman alamayabilirdim emeğimin karşılığını. Bu yaşananlardan sonra değdi mi bilmiyorum demek biraz bencillik. Babam görmedi diye çok kafaya takıyordum. Şey demek isterdim: Al, iş yap. Ticaret yapmak istiyordu. Al, ticaret yap demek isterdim" dedi.

Ünlü komedyen, annesinin bugünleri gördüğünü ve bunun için şükrettiğini söyledi. Ablasının da 2016'da kanser hastalığı atlattığını ve onu da emekli ettiğini anlatan Kaya, şu sıralar onları şımarttığını da ekledi.

