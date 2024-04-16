Hasan Can Kaya Konuşanlar programına katılan bir kadın konuğu Zülfü Livaneli'ne benzetti! O anlar gündem oldu

Hasan Can Kaya'nın sunuculuğunu yaptığı Konuşanlar programı her hafta izleyiciyle buluşuyor.

Kahkahaların havada uçuştuğu programda her bölümde farklı insanlar katılıyor ve ortaya komik muhabbetler çıkıyor.

Programdan sahneler sık sık sosyal medyada da yayınlanıyor. Her bölümü ayrı olay olan programın bir bölümündeki bir benzerlik çok konuşuldu.

"ARKANI DÖNÜP AYAĞA KALKAR MISIN"

Programın yayınlanan bir bölümünde Hasan Can Kaya, "Zülfü Livaneli aramızda... Arkanı dönüp bir ayağa kalkar mısın. Sevgili Zülfü Livaneli aramızda arkadaşlar" diyerek bir kadın konuğu usta müzisyen Zülfü Livaneli'ne benzetti.

Kadın konuk ayağa kalkıp stüdyodakilere selam verdi. Kadının Zülfü Livaneli ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu.







