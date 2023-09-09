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Hasan Can Kaya, 'Konuşanlar' programında Deniz Türüç ile dalga geçti! ''Fenerbahçe'de hep yedektin...''

09.09.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı Beşiktaş ile anılan Deniz Türüç, Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' isimli programa katıldı. Transfer süreciyle ilgili bilgi veren Deniz Türüç'ün o anları sosyal medyada gündem oldu.

Deniz Türüç

Deniz Türüç

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Deniz Türüç, transfer durumuyla ilgili Exxen'deki Konuşanlar programında açıklamada bulundu.

DENİZ TÜRÜÇ İLE DALGA GEÇTİ

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Sözlerine esprili bir şekilde başlayan Hasan Can Kaya, "Deniz Türüç bir dönem Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'de çok oynayamadı... Tarık Çambal, Galatasaray'da ne kadar oynadıysa, Deniz Türüç de Fenerbahçe'de o kadar oynadı. Fenerbahçe'de hep yedektin." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLACAK MISIN?"

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Program yöneticisi Hasan Can Kaya'nın "Beşiktaş'a gelecek misin?" sorusuna yanıt veren Deniz Türüç, "Şu anda bir şeyler var ama kesin bir şey yok. Şenol hocayla milli takımda çalışmıştım. Beşiktaş çok büyük bir camia" açıklamasını yaptı.

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