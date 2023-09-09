Hasan Can Kaya, 'Konuşanlar' programında Deniz Türüç ile dalga geçti! ''Fenerbahçe'de hep yedektin...''

Deniz Türüç, transfer durumuyla ilgili Exxen'deki Konuşanlar programında açıklamada bulundu.
Sözlerine esprili bir şekilde başlayan Hasan Can Kaya, "Deniz Türüç bir dönem Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'de çok oynayamadı... Tarık Çambal, Galatasaray'da ne kadar oynadıysa, Deniz Türüç de Fenerbahçe'de o kadar oynadı. Fenerbahçe'de hep yedektin." dedi.
Program yöneticisi Hasan Can Kaya'nın "Beşiktaş'a gelecek misin?" sorusuna yanıt veren Deniz Türüç, "Şu anda bir şeyler var ama kesin bir şey yok. Şenol hocayla milli takımda çalışmıştım. Beşiktaş çok büyük bir camia" açıklamasını yaptı.