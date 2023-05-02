Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ına Murda'nın çocuk itirafı damga vurdu! ''Evlenmedin ama çocuğun var''

Exxen'de yayınlanan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı her bölümüyle sosyal medyada viral oluyor. Murda'nın konuk olduğu ve Hadise'nin sürpriz olarak katıldığı Konuşanlar'ın 105. bölüm tanıtımı yine çok konuşuldu.

MURDA'DAN ÇOCUK İTİRAFI

Programın 105. bölüm konuğu ünlü rapçi Murda oldu. Hasan Can'ın Murda'ya 'Nikah kıymadın ama çocuk sahibisin, yani evlenip boşanmada yok' demesi üzerine Murda 'Modern' yanıtını verdi. Murda'nın bu itirafı gündem oldu.

HADİSE SÜRPRİZİ

Henüz tanıtımıyla sosyal medyayı sallayan Konuşanlar'da Hadise sürprizi yaşandı. Bir anda çıkıp gelen Hadise herkesi şaşırttı. Programda Hadise'nin kısa süreli evliliği hakkında da espriler yapıldı.

