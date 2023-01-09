MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar'da bomba masaj anısı! "Çok güzel meme masajı yapıyor"

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar'da bomba masaj anısı! "Çok güzel meme masajı yapıyor"

09.01.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar Exxen'de her hafta yayınlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde "Penis boyu ölçüyorum" diyerek kendisiyle ilgili bir anısını anlatan kadın seyirciden sonra başka bir seyirci de gittiği mesaj anısını anlattı.

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar'da bomba masaj anısı! "Çok güzel meme masajı yapıyor"

Şu sıralar Büşra Pekin ile film çeken ve yoğun tempoda çalışan Hasan Can Kaya, Exxen'deki programına da devam ediyor. Konuşanlar'a katılanların cesur açıklamaları da sık sık gündeme geliyor.

"Penis boyu ölçüyorum" diyerek kendisiyle ilgili bir anısını anlatan kadın konuktan sonra başka bir kadın konuk da mesaj anısını anlattı.

Ekran görüntüsü 2023-01-09 155347

Genç kadın "Ben sevmiyorum ellenmeyi. Bana diyor ki arkadaşım çok güzel meme masajı yapıyor. Arkadaş dedim ben ellettirmem" diyerek mesajı sevemediğini söyledi.

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt "Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

HASAN CAN KAYA ANLAM VEREMEDİ

Kadının arkadaşı ise "Kendini elletmediği için beğenmemiş elletmeyince gülmekten yaptırmamış ki masajı" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Hasan Can Kaya ise "Meme masajı mı o ne bir erkeğin uydurduğu masaj gibi... Çok uydurmuş gibi değil mi... Dudak masajı dudaklarımla mecbur" diyerek herkesi güldürdü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'dan bıkıp gitti! Bakın nereye yerleştiİstanbul'dan bıkıp gitti! Bakın nereye yerleşti
Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor! Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!
Onu bir de şimdi görün! Değişimi olayOnu bir de şimdi görün! Değişimi olay
Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya Büşra Pekin söyledi

En Çok Okunan Haberler

‘Dar gelirli’ diye girdiler yüzde 250 zam! Ellerinde fenerlerle eylem...

‘Dar gelirli’ diye girdiler yüzde 250 zam! Ellerinde fenerlerle eylem...

Koridorlar dolup taşıyordu! Zam sonrası sessizliği: IMEI kayıt ücreti yüzde 122 artınca…

Koridorlar dolup taşıyordu! Zam sonrası sessizliği: IMEI kayıt ücreti yüzde 122 artınca…

100 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkacak! Bakan Kirişci duyurdu

100 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkacak! Bakan Kirişci duyurdu

Bir tek o isim... İşte Erdoğan karşısındaki oy oranları

Bir tek o isim... İşte Erdoğan karşısındaki oy oranları

Cami otoparkındaki araçlarla ilgili açıklama geldi!

Cami otoparkındaki araçlarla ilgili açıklama geldi!

O fotoğraf sonrası ortalık karıştı!

O fotoğraf sonrası ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.