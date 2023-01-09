Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar'da bomba masaj anısı! "Çok güzel meme masajı yapıyor"

Şu sıralar Büşra Pekin ile film çeken ve yoğun tempoda çalışan Hasan Can Kaya, Exxen'deki programına da devam ediyor. Konuşanlar'a katılanların cesur açıklamaları da sık sık gündeme geliyor.

"Penis boyu ölçüyorum" diyerek kendisiyle ilgili bir anısını anlatan kadın konuktan sonra başka bir kadın konuk da mesaj anısını anlattı.

Genç kadın "Ben sevmiyorum ellenmeyi. Bana diyor ki arkadaşım çok güzel meme masajı yapıyor. Arkadaş dedim ben ellettirmem" diyerek mesajı sevemediğini söyledi.

HASAN CAN KAYA ANLAM VEREMEDİ

Kadının arkadaşı ise "Kendini elletmediği için beğenmemiş elletmeyince gülmekten yaptırmamış ki masajı" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Hasan Can Kaya ise "Meme masajı mı o ne bir erkeğin uydurduğu masaj gibi... Çok uydurmuş gibi değil mi... Dudak masajı dudaklarımla mecbur" diyerek herkesi güldürdü.



