Hasan Can Kaya ve sevgilisi Sultan San neden ayrıldı?

YouTube'da başlayan Konuşanlar programının yoğun ilgi görmesi üzerine Exxen ile anlaşan komedyen Hasan Can Kaya'nın aşk hayatıyla ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı. Kaya'nın, 2 buçuk yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Sultan San ile ayrıldığı öne sürüldü.

HASAN CAN KAYA VE SULTAN SAN NEDEN AYRILDI?

Geçtiğimiz aylarda, Hasan Can Kaya'nın, Çeşme tatili sırasında tanıştığı bir kadınla yakınlaştığı ve sevgilisi Sultan San'ı aldattığı iddia edilmişti. Hasan Can Kaya ve Sultan San çifti, iddialar karşısında sessizliklerini korumayı tercih etmişlerdi.

İkili, bu defa ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. Hasan Can Kaya ve Sultan San'ın, 2 buçuk yıllık ilişkilerini bitirdikleri ancak Konuşanlar projesinde hala bir arada çalıştıkları belirtildi. Çiftin ayrılık nedeni hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinin senaristliğini yapan Kaya, Leman Kültür'de Stand-up yapmaya başladı. 2020 yılının başlarında, YouTube projesi olan Konuşanlar ile sarsılmaz bir ün yakaladı. Programın yoğun ilgi görmesiyle, Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile el sıkıştı ve program, Exxen'de yayınlanmaya başladı.

SULTAN SAN KİMDİR?

Sultan San; Güldür Güldür, Beşer Beşer ve Güldüy Güldüy programlarının yönetmen ve yardımcı yönetmenliğini üstlendi. Şimdilerde, Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında yönetmen koltuğuna oturan Sultan San, kariyerinin büyük bir kısmını BKM projelerinde geçirdi.



