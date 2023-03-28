Hasan Can Kaya'ya katılan genç kadın "İki kere yüzük attım" diyerek şoke eden detaylar verdi

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında ilginç olaylar yaşanıyor. Son olarak göğüslerini tutarak ilginç ifadeler kullanan kadın gündeme gelmişti şimdi ise eski nişanlılarını ifşa eden kadın gündem oldu.

Hasan Can Kaya konuğuna sevgilisi olup olmadığını sordu. Genç kadın ise söze "İki kere yüzük attım" diyerek başladı.

HASAN CAN KAYA BAKIN NE DEDİ

Genç kadın ardından ise nişanlılarını ifşa etti ve onlara dair ilginç detayları şu sözlerle anlattı: "Biri yedi defa aldattı madde bağımlısı torbacı bir şeydi. Diğeri de aynı dükkanda çalışıyorduk dükkandan 45 gr altın çaldı" dedi.



Hasan Can Kaya ise bunun üzerine "Polis olsam onun seçimlerini takip ederek bayağı adam yakalarım" diyerek stüdyoyu kahkahaya boğdu.

