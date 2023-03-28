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  4. Hasan Can Kaya'ya katılan genç kadın "İki kere yüzük attım" diyerek şoke eden detaylar verdi

Hasan Can Kaya'ya katılan genç kadın "İki kere yüzük attım" diyerek şoke eden detaylar verdi

28.03.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşanlar ile adından söz ettiren Hasan Can Kaya'ya ilginç karakterler konuk oluyor. Hasan Can Kaya son programında bir kadına sevgilisi olup olmadığını sordu. Genç kadın "İki kere yüzük attım" dedi. Kadının nişanlılarına dair verdiği detaylar ise herkesi şoke etti.

Hasan Can Kaya'ya katılan genç kadın "İki kere yüzük attım" diyerek şoke eden detaylar verdi

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında ilginç olaylar yaşanıyor. Son olarak göğüslerini tutarak ilginç ifadeler kullanan kadın gündeme gelmişti şimdi ise eski nişanlılarını ifşa eden kadın gündem oldu.

Hasan Can Kaya konuğuna sevgilisi olup olmadığını sordu. Genç kadın ise söze "İki kere yüzük attım" diyerek başladı.

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HASAN CAN KAYA BAKIN NE DEDİ

Genç kadın ardından ise nişanlılarını ifşa etti ve onlara dair ilginç detayları şu sözlerle anlattı: "Biri yedi defa aldattı madde bağımlısı torbacı bir şeydi. Diğeri de aynı dükkanda çalışıyorduk dükkandan 45 gr altın çaldı" dedi.

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Hasan Can Kaya ise bunun üzerine "Polis olsam onun seçimlerini takip ederek bayağı adam yakalarım" diyerek stüdyoyu kahkahaya boğdu.

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Hasan Can Kaya sevgilisi ele

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