Hasan Can Kaya'ya katılıp silikonlarını gösterdi! "Biciklerimi yeni yaptırdım..." Otel odasında yaşananları açık açık anlattılar

Konuşanlar 140. bölüme katılan çift hem sempatik tavırları hem de açık sözlü halleriyle dikkat çekti. Çiftten erkek olan eşinin yeni estetik yaptırdığını söyledi.

Hasan Can Kaya kadın konuğunun estetiklerini tahmin ederken bol giyindiği için yeni silikon yaptırdığını düşündü.

Büşra göğüslerini göstererek "Biciklerimi yeni yaptırdım" deyince eşi de "Aferin valla ne adamsın lan" diyerek komedyenin doğru tahminini takdir etti.

Çiftten erkek olan ise daha sonra "Dün gece otelde birisi bir seks yaptı, komşu seks yaptı yemin ederim gittim şikayet ettim ya resepsiyona" deyince eşi de "1 buçuk saat sürdü" dedi.



Hasan Can Kaya ise "Kadın ağlamak üzere üstelik kadının estetiği de yok" diyerek konuğuyla dalga geçti.

Çiftin açık sözlü ve samimi halleri sosyal medyada da gündem oldu.







