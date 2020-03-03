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Hasan Çavuşoğlu açıkladı: Ali Koç beni aradı, Erol Bulut iddiaları asılsız

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 03.03.2020 11:04 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'un getirileceği iddialarına yanıt verdi. Ali Koç'un kendisini aradığını açıklayan Hasan Çavuşoğlu, "Başkanım konuşuluyor ediliyor ama senin bunlara inanmayacağını ben zaten biliyorum' dedi. Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'un hocası olarak devam edecektir. Tamamen asılsız iddialar" ifadelerini kullandı.

Hasan Çavuşoğlu açıkladı: Ali Koç beni aradı, Erol Bulut iddiaları asılsız

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertli ekibin, Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'u takımın başına getireceği iddia edilmişti.

"ALİ KOÇ BENİ ARADI, EROL BULUT İDDİALARI ASILSIZ"

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beyaz TV canlı yayınına bağlanarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arasındaki telefon görüşmesini anlattı ve dedikodulara son noktayı koydu.

Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Çavuşoğlu, "Konuşuluyor ediliyor ama haberlere gülüyorum. Herkesin haberi var ama bir başkanların haberi yok. Bugün başkan Ali Koç da beni aradı. Demek ki o da rahatsızlık duymuş. Beni aradığında, 'Başkanım konuşuluyor ediliyor ama senin bunlara inanmayacağını ben zaten biliyorum' dedi. Ben de, 'Benim sizden bir talebim olsa zaten ararım, sizin benden bir talebiniz olsa zaten ararsınız. Ben konuşulanlara dikkat bile etmiyorum' dedim. Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'un hocası olarak devam edecektir. Ne Fenerbahçe'nin böyle bir talebi olmuştur, ne böyle bir görüşme olmuştur. Tamamen asılsız iddialar" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
YILMAZ VURAL
Y-I-L-M-A-Z VUR-AL
Bu demektir ki ;erol bulut Fenerbahçe de !
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