SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa
  4. Hasan Hilmi Öksüz: TFF kararını kendisi verir

Hasan Hilmi Öksüz: TFF kararını kendisi verir

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 07.05.2020 14:00 | Son Güncelleme

Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) liglerin başlama kararını kendi inisiyatifiyle alabilme yetkisine sahip olduğunu belirterek, "TFF kararını kendisi verir. Sağlık Bakanlığı; ‘maçları oynayacaksınız, izin veriyorum’ demez" dedi.

Hasan Hilmi Öksüz: TFF kararını kendisi verir

Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, liglerin 12 Haziran’da başlayacak olmasıyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu. Öksüz, geçen hafta takım olarak antrenmanlara başladıklarını söyleyerek, "Oyuncularımızın çoğu tesise yakın olduğu için devamlı bireysel çalışmaya devam ediyorlardı. Geçen hafta pazartesiden itibaren takım olarak çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim için maçlar ne zaman başlarsa başlasın hazır olduğumuzu ifade edebiliriz. Önümüzdeki günler ne gösterir bilemiyorum" şeklinde konuştu.

"TFF KARARINI KENDİSİ VERİR"

TFF’nin 12 Haziran’da liglerin başlatılmasına yönelik verdiği karara da değinen Hasan Hilmi Öksüz, “TFF kararını kendisi verir. Sağlık Bakanlığı; ‘maçları oynayacaksınız, izin veriyorum’ demez. Bütün dünya futbola hazırlıklarını yapıyor. Sıkıntı olabilir mi, her şey olabilir. Herkesin sağlığı çok önemli. Bunları kullanırken birtakım gerçekleri de görmek zorundasınız. Çalışmak zorundasınız, çalışmazsanız, kimse üretmezse paran geçer mi? Dikkatli bir şekilde Sağlık Bakanlığı’nın kriterlerine riayet ederek, mesafeyi koruyarak, temastan kaçınarak bu hayata devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
Kasımpaşa’da antrenmanlar başladıKasımpaşa’da antrenmanlar başladı
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Bilim Kurulu Üyesi: Koronavirüs bitmeyecek

Bilim Kurulu Üyesi: Koronavirüs bitmeyecek

Yıldız futbolcu askerde!

Yıldız futbolcu askerde!

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Albrayrak'tan Mustafa Cengiz paylaşımı

Albrayrak'tan Mustafa Cengiz paylaşımı

G.Saray ile anılan Mert Hakan için resmi açıklama geldi!

G.Saray ile anılan Mert Hakan için resmi açıklama geldi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Quaresma: Türkler doğuştan yetenekli ama...

Quaresma: Türkler doğuştan yetenekli ama...

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasan Hilmi Öksüz: TFF kararını kendisi verir

'TFF kararını kendisi verir'

Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa hazırlıklara devam etti

Quaresma'dan Messi ve Ronaldo örneği

Quaresma'dan Messi ve Ronaldo örneği

Kasımpaşa antrenmanlara başladı

Kasımpaşa’da antrenmanlar başladı

Ricardo Quaresma: Futbolu Porto'da bırakmak istiyorum

Quaresma: Dönmeyi çok isterim

Quaresma: Türkler doğuştan yetenekli ama...

Quaresma: Türkler doğuştan yetenekli ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.