Hasan Yavuz Bakır: Taraftarımız takımımıza inansın

Süper Lig'in 7. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Çaykur Rizepor'da kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 3 haftada aldıkları sonuçları kendilerine yakıştıramadıklarını söyledi.

Herkesin üzgün olduğunu ve ayağa kalkmak için çabaladıklarını ifade eden Bakır, "Taraftarımız takımımıza inansın. Çok çalışan bir takıma sahibiz. Camiayı ve şehri sahiplenen bir futbolcu grubu ile çalışıyoruz. Şanssız bir dönem geçirdik. Alacağımız sonuçlarla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.

"HER İKİ ŞEHRİN YAŞAMSAL ÇOK SAYIDA ÖZELLİĞİ VAR"

Bakır, Trabzonspor karşılaşmasının hikayesinin diğer maçlardan çok farklı olacağına işaret ederek, "Trabzonspor maçına çok iyi hazırlandık. Taraftarımızın desteğiyle galibiyete ulaşacağımıza inanıyoruz. Çünkü ligde ilginç sonuçlar dikkati çekiyor. Takımlar inişli çıkışlı grafik sergiliyor. Taraftarımız takıma güvensin ve destek versin. Birlikte güzel işler başaracağımıza inansınlar." ifadelerini kullandı.