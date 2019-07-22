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Hasankeyf yangını sosyal medyanın gündeminde! İşte gelen tepkiler...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.07.2019 15:35 | Son Güncelleme

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te dün akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Hasankeyf’te meydana gelen yangın sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte gelen tepkiler...

Hasankeyf yangını sosyal medyanın gündeminde! İşte gelen tepkiler...

Tarihi on bin yıl öncesine kadar uzanan ve 1981’de koruma alanı olarak ilan edilen Batman’ın Hasankeyf ilçesinde dün akşam saatlerinde kuru otların tutuşmasıyla yangın meydana geldi. Tarihi kalede çıkan yangın hem ilçe sakinlerini korkuttu hem de tarihi eserlerin yanmasından endişe duyan kişilerin sosyal medyada tepki göstermesine neden oldu.

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Hasankeyf’te dün akşam 18.00 sularında kuru otların tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle birlikte yangın kısa süre içerisinde yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına hem karadan hem de havadan müdahale ederek, yangını söndürdü.

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Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ise yaptığı açıklamada tarihi eserlerin hasar görmediğini belirtti. Ancak pek çok canlı türü yangında yaşamını yitirdi.

Tarihi bölgede çıkan yangın sosyal medyada da tepkilere neden oldu. İşte gelen tepkiler...

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Anahtar Kelimeler:
Hasankeyf Batman sosyal medya Twitter

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