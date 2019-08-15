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Hashtag işaretini ilk kez Bizanslılar kullanmış

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 15.08.2019 11:16 | Son Güncelleme

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Çobankale’de yapılan arkeolojik kazılarda ilginç bir bulguya rastlandı. Yapılan kazılarda elde edilen geç dönem Bizans seramiğinin tabanında günümüzde sıkça kullanılan Hashtag işaretine rastlandı. Tarihte bu işareti ilk kullanan medeniyet Bizanslılar olmuş.

Osmanlılarla, Bizans İmparatorluğu arasında yaşanan Yaloakova (Bafeus) savaşının yaşandığı Çobankale’de Arkeolojik kazılara devam ediliyor. Mimar Sinan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Şeçkin ve ekibi tarafından gerçekleştirilen kazılarda 13-15’inci yüzyıl dönemine ait geç dönem Bizans seramiklerine de rastlanıyor. Ancak kazılarda bir elde edilen bir Bizans seramiği ise hayret uyandırdı. Zira bulunan seramik günümüz sanal dünyasının vazgeçilmez simgelerinden birisi olan Hashtag işaretinin ilk kez Bizanslılar tarafından kullanıldığını gözler önüne serdi.

'SON DERECE ÖNEMLİ'

Konuyla ilgili bilgi veren Mimar Sinan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Şeçkin, “Bu eseri Çobankale’de bulduk. Geç dönem Bizans seramiği. Birçok Bizans seramiğinde de süslemeler var. Ancak bulduğumuz bu seramikte günümüz sanal dünyasında kullandığımız Hashtag işareti var. O açıdan son derece önemli. Popüler kültürün kullandığı önemli simgelerden birisi” dedi.

Kazılarda elde edilen bu seramik diğer tarihi bulgularla birlikte koruma altına alındı. Bu eserler Altınova ilçesinde oluşturulacak olan müzede sergilenecek.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
hashtag bizans Yalova

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