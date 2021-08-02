Haşlanmış mısırın püf noktalarına dikkat!

Patlamış mısır kış akşamlarının, süt mısır ise yaz gecelerinin en çok tercih edilen atıştırmalığıdır. Kalorisinin düşük olması, sindirim sistemini düzenlemesi ve tok tutma özelliğiyle diyet yaparken de tüketilmesinde sakınca yoktur. Süt mısır direkt suya koyup haşlayabilirsiniz. Ancak daha güzel haşlanmış, lezzetli mi lezzetli bir mısır için bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER

3 adet süt mısır

1 çay bardağı süt

1 çay kaşığı tereyağı

2 adet küp şeker

2.5 litre su

YAPILIŞI

Mısırları güzelce yıkayın ve her bir mısırı 3 eşit parçaya bölün.

Tencereye; 2.5 litre suyu, sütü, 2 adet küp şekeri ve mısırları koyup orta ateşte pişirin.

Kaynayan suya sütü ekleyip en az 30 dakika daha pişmesini sağlayın.

Mısır tanesini kontrol edip dilediğiniz yumuşaklığa ulaşınca mısırları sudan çıkarın.

Servis tabağına alıp üzerine tuz ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.



