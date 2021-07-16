Orijinal İtalyan Gelato tarifine ne dersiniz? Gerçek Roma dondurmasını evinizde yapabilirsiniz

Evde yapılmış, sağlıklı ve lezzeti yerinde sağlıklı bir dondurmaya kimse hayır diyemeyecek. Ne yediğini bilmek isteyenler için evde dondurma tarifi hazırladık, tadına doyamadık!

ROMA DONDURMASI MALZEMELERİ

250 ml tam yağlı süt

250 ml krema

4 yumurta sarısı

150 gr şeker

1 vanilya çubuğu veya 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

NASIL HAZIRLANIR?

Süt, krema ve şekerin 1/2'sini yapışmaz bir tavaya dökün. Düşük ısıda ve ara sıra karıştırarak küçük kabarcıklar görünene kadar ısıtın. Bu noktada kaynamamasına özen gösterin. Kaynamaya yakın ateşten alın ve vanilya özü ekleyin.

Başka bir yerde yumurtanın sarılarını beyazlardan ayırın ve sarıları dikkatlice çırpın. Kalan şekeri ekleyip çırpmaya devam edin. Biraz sıcak karışımı dökün ve 1-2 dakika çırpın. Yumurta sarısı ve şeker karışımını süt ve krema ile birlikte kaseye dökün ve çırpmaya devam edin. Karışımı sürekli karıştırarak kısık ateşte ısıtın.

Bir termometre kullanarak karışımın sıcaklığını ölçün. Aşırı ısıtmamak son derece önemlidir. Koyulaşmaya başladığında ve 85°C ulaştığında hazırdır. Kremanız köpürmeye başlar başlamaz altını kapatın. Haşlanmış krema, bir kaşık veya spatulanın arkasını kaplayacak kadar kalın ve sert olduğunda hazırdır.

Krema yeterince soğuyunca dondurma makinesine dökün. Donma süresini öğrenmek için talimatlara bakın; genellikle 20 dakika ila yarım saat sürer. Bundan sonra, dondurmayı hava geçirmez bir kaba koyun ve 30 dakika daha dondurucu da bekletin.



