Haşlanmış yumurtayı saniyeler içinde soymanın yolu: Bu yöntem şaşırtıyor!

Haşlanmış yumurtayı soymak çoğu zaman sinir bozucu olabilir. Kabuk parçalanır, yumurtanın beyazı zarar görür ve sonuçta kahvaltının yarısı çöpe gider. Ancak bu pratik yöntem sayesinde kabuk, neredeyse kendiliğinden ayrılıyor.
Bir fitness eğitmeni olan Thomas Edwards, yaklaşık 5.500 takipçisiyle paylaştığı videoda bu yöntemi anlatarak kısa sürede viral oldu. Kendi sözleriyle, "Bunu keşfetmemin 34 yıl sürmesine inanamadım."
Yöntem oldukça basit:
Kapağı açtığınızda yumurtanın kabuğunun tamamen ayrıldığını göreceksiniz. Bu yöntemin sırrı, sallama sırasında kabuğun çatlayarak büyük parçalar halinde ayrılması.
Thomas Edwards ayrıca yumurta haşlama konusunda da önemli bir tüyo paylaşıyor:
Yumurta boyutuna göre süre değişebilir, bu yüzden en ideal sonucu bulmak için birkaç deneme yapmanız gerekebilir.
Bu basit yöntem sayesinde hem zamandan tasarruf edebilir hem de yumurtanızı ziyan etmeden kolayca soyabilirsiniz. Kahvaltı hazırlığı artık çok daha pratik!
