Haşlanmış yumurtayı saniyeler içinde soymanın yolu: Bu yöntem şaşırtıyor!

Haşlanmış yumurtayı soymak çoğu zaman sinir bozucu olabilir. Kabuk parçalanır, yumurtanın beyazı zarar görür ve sonuçta kahvaltının yarısı çöpe gider. Ancak bu pratik yöntem sayesinde kabuk, neredeyse kendiliğinden ayrılıyor.

Bir fitness eğitmeni olan Thomas Edwards, yaklaşık 5.500 takipçisiyle paylaştığı videoda bu yöntemi anlatarak kısa sürede viral oldu. Kendi sözleriyle, "Bunu keşfetmemin 34 yıl sürmesine inanamadım."

TEK MALZEMEYLE MUCİZE GİBİ SONUÇ

Yöntem oldukça basit:

Haşlanmış yumurtayı bir plastik kaba koyun

Üzerine az miktarda su ekleyin

Kapağını kapatın

Kabı 1-2 saniye kuvvetlice sallayın

Kapağı açtığınızda yumurtanın kabuğunun tamamen ayrıldığını göreceksiniz. Bu yöntemin sırrı, sallama sırasında kabuğun çatlayarak büyük parçalar halinde ayrılması.

DAHA İYİ SONUÇ İÇİN İPUÇLARI

Soğuk su kullanmak daha etkili sonuç veriyor

Sallamadan önce yumurtayı hafifçe tezgaha vurmak işi kolaylaştırıyor

Taze yumurtalar bu yöntemle daha rahat soyuluyor

MÜKEMMEL HAŞLAMA İÇİN DOĞRU YÖNTEM

Thomas Edwards ayrıca yumurta haşlama konusunda da önemli bir tüyo paylaşıyor:

Yumurtaları soğuk suyla birlikte tencereye koyun

Su kaynamaya başlayınca ocağı kapatın

Yumurtaları yaklaşık 12 dakika sıcak suda bekletin

Ardından soğuk su dolu bir kaba alarak pişme sürecini durdurun.

Yumurta boyutuna göre süre değişebilir, bu yüzden en ideal sonucu bulmak için birkaç deneme yapmanız gerekebilir.

ARTIK DAHA AZ İSRAF, DAHA KOLAY KAHVALTI

Bu basit yöntem sayesinde hem zamandan tasarruf edebilir hem de yumurtanızı ziyan etmeden kolayca soyabilirsiniz. Kahvaltı hazırlığı artık çok daha pratik!