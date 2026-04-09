YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Haşlanmış yumurtayı saniyeler içinde soymanın yolu: Bu yöntem şaşırtıyor!

Haşlanmış yumurta kahvaltıların vazgeçilmezi olsa da, kabuğunu düzgün bir şekilde soymak çoğu kişi için zahmetli bir iş. Ancak sosyal medyada paylaşılan basit bir yöntem sayesinde artık bu sorun tarihe karışabilir. Üstelik ihtiyacınız olan tek şey: biraz su...

Sedef Karatay Bingül

Haşlanmış yumurtayı soymak çoğu zaman sinir bozucu olabilir. Kabuk parçalanır, yumurtanın beyazı zarar görür ve sonuçta kahvaltının yarısı çöpe gider. Ancak bu pratik yöntem sayesinde kabuk, neredeyse kendiliğinden ayrılıyor.

Bir fitness eğitmeni olan Thomas Edwards, yaklaşık 5.500 takipçisiyle paylaştığı videoda bu yöntemi anlatarak kısa sürede viral oldu. Kendi sözleriyle, "Bunu keşfetmemin 34 yıl sürmesine inanamadım."

TEK MALZEMEYLE MUCİZE GİBİ SONUÇ

Yöntem oldukça basit:

  • Haşlanmış yumurtayı bir plastik kaba koyun
  • Üzerine az miktarda su ekleyin
  • Kapağını kapatın
  • Kabı 1-2 saniye kuvvetlice sallayın

Kapağı açtığınızda yumurtanın kabuğunun tamamen ayrıldığını göreceksiniz. Bu yöntemin sırrı, sallama sırasında kabuğun çatlayarak büyük parçalar halinde ayrılması.

DAHA İYİ SONUÇ İÇİN İPUÇLARI

  • Soğuk su kullanmak daha etkili sonuç veriyor
  • Sallamadan önce yumurtayı hafifçe tezgaha vurmak işi kolaylaştırıyor
  • Taze yumurtalar bu yöntemle daha rahat soyuluyor

MÜKEMMEL HAŞLAMA İÇİN DOĞRU YÖNTEM

Thomas Edwards ayrıca yumurta haşlama konusunda da önemli bir tüyo paylaşıyor:

  • Yumurtaları soğuk suyla birlikte tencereye koyun
  • Su kaynamaya başlayınca ocağı kapatın
  • Yumurtaları yaklaşık 12 dakika sıcak suda bekletin
  • Ardından soğuk su dolu bir kaba alarak pişme sürecini durdurun.

Yumurta boyutuna göre süre değişebilir, bu yüzden en ideal sonucu bulmak için birkaç deneme yapmanız gerekebilir.

ARTIK DAHA AZ İSRAF, DAHA KOLAY KAHVALTI

Bu basit yöntem sayesinde hem zamandan tasarruf edebilir hem de yumurtanızı ziyan etmeden kolayca soyabilirsiniz. Kahvaltı hazırlığı artık çok daha pratik!

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.