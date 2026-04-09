Toplayıp satan para kazanıyor, yiyen şifa buluyor! Bu ürün kapış kapış gidiyor

Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı dağlarında kendiliğinden yetişen bu bitki, baharla birlikte tezgahlardaki yerini aldı. Halk arasında doğunun muzu olarak bilinen bitki, hem ekonomik değeri hem de sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor.

Toplayıp satan para kazanıyor, yiyen şifa buluyor! Bu ürün kapış kapış gidiyor
Gökçen Kökden

Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için önemli bir gelir kapısı haline gelen doğunun muzu yani ışgın, bu yıl da yoğun talep görüyor.

Işgın, genellikle nisan ve mayıs aylarında karların erimesiyle birlikte toprak yüzüne çıkıyor. Dağlık arazilerde yetişen bu bitkiyi toplamak ise oldukça zahmetli. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde yola çıkarak metrelerce yükseklikteki alanlarda kökünden zarar vermeden tek tek keserek topluyor. Zorlu koşullarda yapılan bu toplama süreci, ışgının değerini daha da artırıyor.

Toplayıp satan para kazanıyor, yiyen şifa buluyor! Bu ürün kapış kapış gidiyor 1

HER BAHAR KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR

Toplanan ışgınlar, aynı gün içerisinde pazarlara getirilerek satışa sunuluyor. Sezonun ilk günlerinde sınırlı miktarda bulunması nedeniyle fiyatı yüksek olan bu doğal ürün, kısa sürede alıcı buluyor. Özellikle büyük şehirlerde sağlıklı beslenmeye olan ilginin artmasıyla birlikte ışgına olan talep her geçen yıl daha da yükseliyor.

Sadece ekonomik değil, sağlık açısından da oldukça değerli olan ışgın, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini destekliyor. C vitamini açısından zengin olan bu bitki, vücudu hastalıklara karşı korumaya yardımcı olurken, sindirim sistemini düzenleyici etkisiyle de biliniyor.

Toplayıp satan para kazanıyor, yiyen şifa buluyor! Bu ürün kapış kapış gidiyor 2

Aynı zamanda enerji verici özelliği sayesinde bahar yorgunluğuna iyi geldiği ifade ediliyor.

KAN ŞEKERİNİ DENGELEMEYE YARDIMCI

Toplayıp satan para kazanıyor, yiyen şifa buluyor! Bu ürün kapış kapış gidiyor 3

Işgının en dikkat çeken özelliklerinden biri de iştah dengeleyici etkisi. Tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne yardımcı olabilen bu bitki, düşük kalorili yapısıyla diyet listelerinde de yer buluyor.

Bunun yanı sıra kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olabileceği, ani açlık krizlerini azaltabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, doğal ve katkısız bir ürün olan ışgının mevsiminde tüketilmesini önerirken, aşırıya kaçılmaması gerektiğine de dikkat çekiyor. Hem lezzeti hem de faydalarıyla öne çıkan ışgın, her yıl olduğu gibi bu sezon da tezgahlarda kapış kapış gitmeye devam ediyor.

