Hasret sözleri: Buram buram özlem kokan güzel sözler

Yere düşen her yağmur tanesini benim gözyaşım diye düşün. Odama çöken bu soğuk senin hasretin!

Hayalin karşımda, sözlerin aklımda, sesin kulağımda! Çok özleniyorsun bir tanem…

Geceler çok uzun gecelerin dostu yok, geceler bir tutam ümit, yarınların ümidi yok, aynı senin yokluğun gibi… Yarın ben sana daha hasret.

Gözlerine bakınca hasretini silip, kuş olup yanına uçasım geliyor. Kuş olamam belki ama seni bir ömür sevebilirim.

Sevgi için bir soluk kadar yakın ama yıldız kadar uzak derler. Uzansan da yetişmezsin, yetişsen dokunamazsın, dokunsan vazgeçemezsin, tam vazgeçtim dersin ama unutamazsın.

Yürek burkan en etkili duyguların başında gelir hasret! Telafisi mümkün değildir ancak dile getirmek her zaman iyi gelir. Hal böyle olunca hasret ile ilgili sözler yardımımıza yetişiyor…

Araya giren mesafeler veya zamansız ayrılıklar yüzünden sevdiklerimizden ayrı kaldığımız zamanlar oluyor. Özlem dört bir yanınızı sarmışken duygularınızı dile getirmek mi istiyorsunuz? İşte birbirinden güzel ve anlamlı hasret sözleri…

Bu akşam bir anda sensizlik çöktü içime, gözlerin yeniden doğru yüreğime, artık hasretin çekilmez oldu bedenime…

Kışın baharı özlediği gibi özledim seni, toprağın suya hasret olduğu gibi hasretim ben de sana…

Yokluğun yağmura yazı yazmak gibi zor, her günün sonunda seni özlüyorum.

Sen benim içimde kanayan bir yarasın. Hasretimi görsen yokluğundan utanırsın.

Kalbim seni bir gün değil, ömür boyu beklemeye hazır.

Sen hiç gelmedin ve ben sonunda seni özlemeyi bile sever oldum.

Çok özlersin ama gel diyemeden sadece beklersin.

Yokluğun cehennem gibi, hasretin bana ağır geliyor.

“Ayrılık da sevdaya dahil!” demiş şair. İşte sevdanın en gerçek yanı olan ayrılık hasreti sözleri…

Saatlerce sarılsak da fark etmez, bıraktığım anda yine özlerim.

Sen bana yanı başımdayken bile uzakmışsın, severken unutmanın imkansız olduğunu anlayamamışsın.

Seni seviyorum demeyi bile özledim, küsüp barışmamızı özledim, seni özledim…

Seni görmediğim her gün karanlıktayım. Bir demir nasıl paslanıyorsa, bir elma nasıl çürüyorsa işte ben de öyleyim.

Zehir bile olsan bir yudumda içerdim seni! Sadece sana olan hasretimin son bulması için...

Ben bir topraksam sen de suyumsun, ben bir yapraksam sen dalımsın, ilkbahar olsam sen yazımsın…

Gecenin en tatlı uykusundan seninle dolu rüyalar ile uyanıyorum.

Unutamadığım bir isim var. Koparamadığım bir çiçek var. Kuramadığım bir hayal var. Bir de özleyip de ulaşamadığım sen varsın.

Yalnızlık çöllerde veya denizlerin mavi derinliklerinde olmak değil, seni arayıp da bulamamaktır.

Özlemek geçmişle ilgili değil, gelecekle ilgilidir. Artık yok diye değil, bir daha olmayacak diye üzülür insan.

Sevgiliye duyulan hasret başka hiçbir şeye benzemez. Sevgiliye hasret sözleri uzakları yakın edecek, mesafeleri unutturacak…