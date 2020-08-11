Hasret sözleri: Buram buram özlem kokan güzel sözler

Araya giren mesafeler veya zamansız ayrılıklar yüzünden sevdiklerimizden ayrı kaldığımız zamanlar oluyor. Özlem dört bir yanınızı sarmışken duygularınızı dile getirmek mi istiyorsunuz? İşte birbirinden güzel ve anlamlı hasret sözleri…
Yürek burkan en etkili duyguların başında gelir hasret! Telafisi mümkün değildir ancak dile getirmek her zaman iyi gelir. Hal böyle olunca hasret ile ilgili sözler yardımımıza yetişiyor…
Sevgi için bir soluk kadar yakın ama yıldız kadar uzak derler. Uzansan da yetişmezsin, yetişsen dokunamazsın, dokunsan vazgeçemezsin, tam vazgeçtim dersin ama unutamazsın.
Gözlerine bakınca hasretini silip, kuş olup yanına uçasım geliyor. Kuş olamam belki ama seni bir ömür sevebilirim.
Geceler çok uzun gecelerin dostu yok, geceler bir tutam ümit, yarınların ümidi yok, aynı senin yokluğun gibi… Yarın ben sana daha hasret.
Hayalin karşımda, sözlerin aklımda, sesin kulağımda! Çok özleniyorsun bir tanem…
Yere düşen her yağmur tanesini benim gözyaşım diye düşün. Odama çöken bu soğuk senin hasretin!
Seni görmediğim her gün karanlıktayım. Bir demir nasıl paslanıyorsa, bir elma nasıl çürüyorsa işte ben de öyleyim.
Seni seviyorum demeyi bile özledim, küsüp barışmamızı özledim, seni özledim…
Sen bana yanı başımdayken bile uzakmışsın, severken unutmanın imkansız olduğunu anlayamamışsın.
Saatlerce sarılsak da fark etmez, bıraktığım anda yine özlerim.
“Ayrılık da sevdaya dahil!” demiş şair. İşte sevdanın en gerçek yanı olan ayrılık hasreti sözleri…
Yokluğun cehennem gibi, hasretin bana ağır geliyor.
Çok özlersin ama gel diyemeden sadece beklersin.
Sen hiç gelmedin ve ben sonunda seni özlemeyi bile sever oldum.
Kalbim seni bir gün değil, ömür boyu beklemeye hazır.
Sen benim içimde kanayan bir yarasın. Hasretimi görsen yokluğundan utanırsın.
Yokluğun yağmura yazı yazmak gibi zor, her günün sonunda seni özlüyorum.
Kışın baharı özlediği gibi özledim seni, toprağın suya hasret olduğu gibi hasretim ben de sana…
Sensizliğin uçurumunda, özlemindeyim.
Bu akşam bir anda sensizlik çöktü içime, gözlerin yeniden doğru yüreğime, artık hasretin çekilmez oldu bedenime…
Zehir bile olsan bir yudumda içerdim seni! Sadece sana olan hasretimin son bulması için...
Ben bir topraksam sen de suyumsun, ben bir yapraksam sen dalımsın, ilkbahar olsam sen yazımsın…
Gecenin en tatlı uykusundan seninle dolu rüyalar ile uyanıyorum.
Unutamadığım bir isim var. Koparamadığım bir çiçek var. Kuramadığım bir hayal var. Bir de özleyip de ulaşamadığım sen varsın.
Yalnızlık çöllerde veya denizlerin mavi derinliklerinde olmak değil, seni arayıp da bulamamaktır.
Sevgiliye duyulan hasret başka hiçbir şeye benzemez. Sevgiliye hasret sözleri uzakları yakın edecek, mesafeleri unutturacak…
Senden uzakta seni sensiz yaşamak ne kadar da zormuş.
Saat kaç sevgilim? Burada vuslatı hasret geçiyor.
Bazen mutlu olmaktan ziyade sadece onunla olmak istersin.
Yalnızlık güzeldir ama işin ucunda sensizlik var, işte o çok zor.
Birini sevmenin en güzel yanı özlemdir, beklemenin en güzel yanı ise sevgiliye kavuşmaktır.
Aramıza uzun yollar, kocaman okyanuslar koydun! Beni buralarda yapayalnız bırakıp nerelere kayboldun?
Bana bir ihtimal var desen ben seni bir ömür beklerim.
Yanıma gel de bu hasret bitsin artık. Azcık da gözlerin sev beni.
Seni öperken kokunu içime çok çekmişim. Özlerken burnumun direği sızlıyor.
Her şeyi arkamda bırakıp koşup sana gelesim var. Ellerinden tutup gözlerinde kaybolasım…
Yaşamak nefes almak değilmiş anladım. Seni severken sensiz olmak ateşlerde yanmak gibi bir şey!
Şu an benden uzaklarda olsan da, sana sarılamasam da, dokunamasam da, sesimi duyuramasam da kalplerimizin birlikte olduğunu ve beni özlediğini biliyorum.
İçindeki fırtınayı kısa ve öz anlatmak isteyenlere gelsin! İşte kısa hasret sözleri…
Eğer yalnızsan müzik bile seni dinler.
Sana o kadar hasretim ki gözlerimden hasret akıyor.
Benim hasretimi anlamaya yüreğin yetmez.
Yüreğim sana bir çocuk gibi hasret kaldı.
Aşk, sevdiğine hasret kalmakmış…
Kokuna olan hasretim, içimdeki en büyük yara!
En çok da yüreğim özledi seni…
Hasretin kalabalık bir şehirde yapayalnız kalmak gibi!
Koca dünya başımda toplansa yine de içimdeki hasretin dinmez.
Geçmişte kalan büyük aşklara hasretim…
Bana hasretin ne demek olduğunu sen öğrettin.
Bu dünyada hasret diye bir şey var dostlar, yaşa yaşa bitmek bilmiyor.
Ben sana hasretim, sen ise bana özgür.
Hasretin içime mühür olmuş.
Bir gün gelecek biz de kavuşacağız.
Küçücük kalplerimize kocaman sevdalar sığdırdık. Hasret bile işlemedi bize.
Sen yanı başımdayken bile ben sana hasret kalmışım.
Bu özlemek değil bildiğin yangın!
Artık gelip bana sarılsan da üstüm aşk koksa.
Eğer birini özlüyorsa mevsim yaz da olsa üşürsün.
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