Hastalığı nedeniyle bez takmak zorunda kalan adam aşkı bulma konusunda zorluk yaşadığını söyledi

Marc Spaganuolo, son 20 yılını bağırsaklarını ve mesanesini kontrol etmek için mücadele ederek geçirdi.Yaşadığı tıbbi sorun nedeniyle bez takmak zorunda olduğunu dile getiren adam, sonunda durumuyla yüzleştiğini ve artık utanmadığını belirtti. Sosyal medya hesaplarından hastalığıyla ilgili yaptığı paylaşımla kısa sürede popüler olan adam, periferik nöropati adı verilen dejeneratif bir sinir rahatsızlığından muzdarip. Bu mesane ve bağırsaklarını doğrudan etkiliyor. İlk olarak 15 yaşında idrar kaçırma şikayeti ile hastalığıyla tanıştı ve 25 yaşındayken teşhis konuluna kadar bir dizi testten geçti.

“AŞKI ARIYORUM”

Flört uygulamaları sayesinde aşkı aradığından söz eden Spaganuolo, durumu açık bir şekilde ifade etmenin kendisini rahatlattığını itiraf etti. Hastalığını ilk yıllarda ailesinden bile sakladığını söyleyen adam, “Yatağımı ıslatmakla başladı. Saklamaya çalıştım ve ilk başta suçu köpeğime attım. Köpeğim yaşlıydı, bu yüzden birkaç aylığına paçayı sıyırdım. Sonunda babam öğrendi ve 'Seni doktora götürmemiz lazım' dedi. Gitmek istemedim ama babam idrar yolu enfeksiyonu olabileceğini söylüyordu. Bu beni ikna etti. Gitmek istememi engelleyen şey utançtı. Her gece olmuyordu, ilk başta ara sıra oluyordu. Şimdi ise her gün...” ifadelerini kullandı.

Hastalığının kendisini toplumdan soyutlaştırmasına neden olduğunu anlatan Spaganuolo, zamanla durumu kabul ettiğini ve kendisiyle aynı şikayetleri paylaşan insanlara destek olmaya çalıştığını söyledi. TikTok’ta 41 bin takipçisi bulunduğunu söyleyen genç adam, “Ebeveynler videolarımın çocuklarına yardımcı olduğunu söylediğinde inanılmaz onur duyuyorum. Bazen gözümden yaş geliyor" dedi.



