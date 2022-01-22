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Doğumda bebekler karıştı! Biyolojik annesinin zengin olduğunu öğrenen adam onu geri almasını istedi

22.01.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika’nın Johannesburg bölgesindeki Nigel Hastanesi’nde bir hemşire, 1989'da iki erkek çocuğu Robin ve Gavin'i karıştırarak yanlış annelere verdi. Ailerinin karışıklığı öğrenmeleri tam iki yılları aldı ve anneler oğullarını değiştirmek istemedi. Robin gençken durumu kabullenmekte zorlandığını ve biyolojik annesini özlediğini dile getirdi.

Doğumda bebekler karıştı! Biyolojik annesinin zengin olduğunu öğrenen adam onu geri almasını istedi

Güney Afrika’da doğum sırasında bebekler karıştı. Robin, Johannesburg'un eteklerinde yaşayan bekar anne Sandy Dawkins'e, Gavin ise daha zengin olan ve 300 mil uzaklıktaki Petermaritzburg'da yaşayan Megs Clinton Parker'a verildi. Karışıklığı iki yıl sonrasında fark eden aileler Avustralya’da yayınlanan 60 Dakika programına konuk olduklarında, “İki yıldan bu yana beraber olduğunuz bir çocuğu reddedemezsiniz. Başlagıçta sakinliğimizi koruduk. Ancak sonrasında ‘Bebeğim nerede?’ sorusu içimizi kemirmeye başladı.” dedi. Her şeye rağmen aileler çocuklarında vazgeçmedi ve biyolojik bebeklerini geri istemedi.

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BİRBİRLERİNE KARDEŞ DİYORLAR

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Yaşanan olayların sonrasında farklı yaşam koşullarında ve aralarında 6 saatlik mesafede büyüyen çocuklar birbirlerine kardeş diyorlar. 60 Dakika programına 15 yaşındayken katılan Robin, biyolojik annesi Megs'in onu geri almasını ve her gün onunla telefonda konuşmasını diledi.

Robin durumu kabullenmekte zorlandığını ve biyolojik annesini özlediğini, zengin bir anneyle çok daha kolay bir hayat yaşayan doğum değiştiren kardeşine içerlediğini itiraf etti.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika Cumhuriyeti
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