Mynet Trend

Hastane randevusuna gitmeyince kan donduran gerçek ortaya çıktı

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 07.07.2019 18:04 | Son Güncelleme

Antalya’da kanser hastası şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Şahsın öldüğü, hastanenin randevuya gelmediğini ayrı yaşadığı eşine bildirmesiyle ortaya çıktı.

Hastane randevusuna gitmeyince kan donduran gerçek ortaya çıktı

Olay, Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5714. Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yalnız yaşayan 2 çocuk babası Dursun Kayan (55), kontrol için hastaneden randevu aldı. Kanser hastası olduğu öğrenilen Kayan randevuya gitmeyince hastane yetkilileri durumu eşine bildirdi.

YAKLAŞIK 10 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Eve gelen kadın, salonun penceresinden içeriye bakınca eşinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kayan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü tespit edilen Kayan’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleştiHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleşti
Sahte polisler yakayı ele verdi!Sahte polisler yakayı ele verdi!
6 ayda 6 milyona ulaştı! Akın ediyorlar6 ayda 6 milyona ulaştı! Akın ediyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya hastane Dursun Kayan

En Çok Okunan Trend Haberler

Kendisi üretti! Ünü dünyaya yayıldı

Kendisi üretti! Ünü dünyaya yayıldı

Tornavidayı polisin boynuna sapladı

Tornavidayı polisin boynuna sapladı

Yıllar sonra gelen türban yanıtı! 'Ben utandım'

Yıllar sonra gelen türban yanıtı! 'Ben utandım'

'Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden bikinili poz

'Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'inden bikinili poz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İş yerine astığı bu yazıyla fenomen oldu

İş yerine astığı bu yazıyla fenomen oldu

Karar sonrası İBB önünde coşkulu kutlama!

Karar sonrası İBB önünde coşkulu kutlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahte polisler yakayı ele verdi! Öğrencileri evlerine kadar takip edip...

Sahte polisler yakayı ele verdi!

6 ayda 6 milyona ulaştı! Akın ediyorlar

6 ayda 6 milyona ulaştı! Akın ediyorlar

Kızları olduklarını sanıyorlardı, iki çocuğun da erkek olduğu ortaya çıktı: Dıştan kız içten erkek gözüküyorlar!

Kızları olduklarını sanıyorlardı, iki çocuğu da erkek çıktı

İstanbul'da tuhaf olay! TEM'de yol üzerinde yatarken bulundu

İstanbul'da tuhaf olay! TEM'de yol üzerinde yatarken bulundu

Türkiye için çok ciddi sıcaklık uyarısı: Sağlık sorunları, hortum, sel...

Türkiye için çok ciddi sıcaklık uyarısı

Kamyon kasasını havuza dönüştürdü

Bu kasanın içini gören hayrete düşüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.