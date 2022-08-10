Hastanede cinsel ilişki skandalı! Romantik anları pahalıya patladı

Avustralya, Perth'den 72 yaşındaki Nicholas Forgione isimli doktorun, yaklaşık 6 yıldır ilgilenmekte olduğu uzun süreli bir hastasıyla ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Forgionee'nin ofisinin zemininde hastasıyla cinsel ilişkiye girdiği iddia edilince olanlar oldu. İlişki Forgione'nin 45 yıllık doktorluk kariyerine son verdi.

5 YIL SÜRDÜ

Doktor Forgione'nin hastasıyla olan ilişkisinin 5 yıllık uzun bir sürece yayıldığı iddia edildi. Yapılan araştırmalar, Mart 2013 ile Aralık 2019 arasında, Forgione'nin kadınla cinsel ve uygunsuz nitelikte çok sayıda metin mesajı ve e-posta alışverişinde bulunduğunu tespit etti. Ayrıca ona düzenli olarak 50 ila 700 dolar arasında para sağladığı ve yiyecek, giysi, uçak bileti, konser biletleri ve hediyeler dahil olmak üzere birçok şey için ödeme yapmıştı.

KARİYERİNDEN ETTİ

Ancak işlerin seyrini değiştiren detay, Forgione'nin evliliğinden mutsuz olan kendisinin de boşanmaya teşvik ettiği bu hastasıyla ofisinde cinsel ilişkiye girmesiydi. İtalyan müzikleri eşliğinde, ofisin zemininde ve danışma masasında cinsle ilişkiye giren ikilinin romantik macerası ne yazık ki Forgione'nin kariyerine sebep oldu.

''CİDDİ BİR İHLAL''

Mahkeme, bu davranışın deneyimli ve uzman bir doktordan beklenmeyecek düzeyde olduğuna dikkat çekti ve bunun profesyonel sınırların çok ciddi bir ihlali olduğunu savundu. Forgione'nin ilişkileri boyunca hastayı tedavi etmeye devam etmesi, ihlalleri daha da ağırlaştırmıştı.

EMEKLİ OLDU

Doktor Forgione, Princess Margaret Hastanesi'nde eski bir acil servis müdürü ve Royal Perth Hastanesi'nde tıbbi bir yöneticiydi. Ancak 2019'da Avustralya Tıp Kurulu tarafından cinsel suistimal iddiasıyla ilgili bir soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı, ardından o yılın Aralık ayında emekli oldu.

MESLEKTEN MEN EDİLDİ

Disiplin yargılamaları hâlâ devam ederken, mahkeme bu hafta onun dört yıl süreyle meslekten men edilmesi gerektiğine karar verdi. Ayrıca 11.000 dolarlık masraf ödemesi emredildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU BELİRTTİ

Mahkeme, Forgione'nin o sırada annesinin hastalanması ve diğer aile sorunları nedeniyle "önemli bir sıkıntı" çektiğini gözeterek, Forgione'nin bu tür bir davranışı tekrarlamasının olası olmadığını kabul etti. Çünkü sağlık durumunun kötü olması nedeniyle pratiğe dönmek niyetinde değildi ve pişman olduğunu belirtmişti.



