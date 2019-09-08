Hastanede panik! Karantinaya alındı

Bugün, yüksek ateş nedeniyle Hassa Devlet Hastanesi'ne getirilen bir çocuğun menenjite yakalandığından şüphelenen doktorlar, tam teşhis için çocuğu Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.
KARANTİNA ALTINA ALINDI
Çocuğun, tam teşekküllü bir ambulans ile sevki yapıldıktan sonra Hassa Devlet Hastanesi, karantina altına alınarak, dezenfekte çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından karantinanın kaldırılacağı belirtildi.
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