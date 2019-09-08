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Hastanede panik! Karantinaya alındı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.09.2019 22:33 | Son Güncelleme

Hatay'ın Hassa ilçesinde yüksek ateş nedeniyle Devlet Hastanesi'ne getirilen bir çocuk, menenjit şüphesiyle Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sevkin ardından Hassa Devlet Hastanesi, karantinaya alındı.

Hastanede panik! Karantinaya alındı

Bugün, yüksek ateş nedeniyle Hassa Devlet Hastanesi'ne getirilen bir çocuğun menenjite yakalandığından şüphelenen doktorlar, tam teşhis için çocuğu Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

KARANTİNA ALTINA ALINDI

Çocuğun, tam teşekküllü bir ambulans ile sevki yapıldıktan sonra Hassa Devlet Hastanesi, karantina altına alınarak, dezenfekte çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından karantinanın kaldırılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Hassa menenjit

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