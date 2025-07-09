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Hastanede skandal olay! Başkasının kanını verdiler, feci şekilde can verdi

Yunanistan'da Tzaneio Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde skandal bir olay yaşandı. Kolundaki his kaybı nedeniyle doktora giden yaşlı kadına başkası için hazırlanan kan verildi. İsmi açıklanmayan kadın hemşirelerin yaptığı hata nedeniyle hayatını kaybetti.

Hastanede skandal olay! Başkasının kanını verdiler, feci şekilde can verdi

Yunanistan'ın Pire kentindeki Tzaneio Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde yaşanan olay kan dondurdu. Sağ kolunda his kaybı ve dik duramama belirtileriyle hastaneye kaldırıldı.

Hastanede skandal olay! Başkasının kanını verdiler, feci şekilde can verdi 1

BAŞKA HASTANIN KANINI VERDİLER

İsmi açıklanmayan 62 yaşındaki kadın bir hasta hastaneye yattıktan sonra hemşirelerin hatası nedeniyle feci bir şekilde öldü. Başka bir hasta için hazırlanan kan, yaşlı kadına verilince hayatını kaybetti.

Hastanede skandal olay! Başkasının kanını verdiler, feci şekilde can verdi 2

Kan verilmesinden sonra kadının sağlık durumu giderek kötüleşirken kadının inme geçirdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili hastane içinde soruşturma başlatıldı ve savcılık da hastane ve hastanedeki görevliler için suç duyurusunda bulundu.

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kan
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