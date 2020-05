Hastaneler ve kırsal mahallelerde dezenfekte çalışmaları sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, yeni tip Korona virüsü salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında; kırsal mahallelerde ve sağlık kurumlarında dezenfeksiyon işlemlerine ara vermeden devam ediyor.

1-3 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştüren Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, merkez mahallelerde dezenfeksiyon işlemlerini hızla gerçekleştirirken, kırsal mahallelerde de ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Güveçli, Nusratlı, Yukarıkılıçlı ve Nusratfakı Mahallelerinin yanı sıra, 1. Kısım, 2. Kısım ve 3. Kısım Devlet Hastaneleri ile Ağız ve Diş Hastanesi’nde büyük bir titizlikle dezenfeksiyon çalışmalarını yerine getirdi.

“Önceliğimiz sağlık çalışanlarımızda”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Salgın illetini başımızdan def edene kadar tüm gücümüz ve imkânlarımızla mücadeleyi sürdüreceğiz. Süleymanpaşa’mızın her köşesinde her türlü tedbiri alarak bir an önce bu salgını bertaraf etmek için çalışıyoruz. Önceliğimiz sağlık çalışanlarımızda. Sağlık kabinlerimiz ve izolasyonlu sedyelerimiz hastanelerimizde hizmet verirken, biz de düzenli olarak sınırlarımız içindeki tüm devlet hastanelerimizle diş hastanemiz ve araştırma hastanemizde ve çevrelerinde ilaçlama ve dezenfekte faaliyetlerimizi özenle yapıyoruz. Ayrıca kırsal mahallelerimizde de tüm yolların dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor. Bu süreçte cansiperane çalışan sağlık personellerimize ve belediyemiz çalışanlarına teşekkür ediyorum. Gün geçtikçe alınan tedbirlerin etkisiyle gerileyen salgın illetinden bir an önce kurtulup normale dönmemiz için biz elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da aynı özenle kişisel izolasyonlarını aksatmadan tedbirlerini almaya devam etmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.