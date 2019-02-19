Hastaneye çocuklarını güvenlik kemeriyle getirdiler

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hikmet Binası'na gelen anne ve baba, 4- 5 yaşlarındaki oğullarını sırtına taktığını çocuk güvenlik kemeri ile yanında dolaştırdı.

Türkiye'de çok sık kullanılmayan çocuk güvenlik kemerini görenler, o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Bir süre hastane koridorunda görülen aile ve güvenlik kemeri takılı çocuk, daha sonra binadan ayrıldı.

(DHA)



