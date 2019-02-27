Hastayı bilgilendirmeyen özel hastaneye, 3 milyon liralık tazminat cezası

Adapazarı'nda inşaat ustası, evli ve 2 çocuk babası Ayhan İşcan, sol dizindeki rahatsızlık nedeniyle 2014 yılında Sakarya'daki özel hastaneye gitti. Muayene sonrasında İşcan'a omuriliğinin üst bölümünde fıtık oluştuğu ve ameliyat olması gerektiği söylendi. İddiaya göre, Ayhan İşcan, operasyonun olası riskleri ile ilgili ön bilgi verilmeden ertesi gün ameliyata alındı. Ancak ameliyat başarılı geçmedi. İşcan, acilen bir gün sonra yeniden ameliyat edildi. İki ayrı ameliyatın ardından belden aşağısını hissetmeyen Ayhan İşcan, doktorundan hayat boyu engelli kalacağını öğrendi. Bu durumu kabullenemeyen İşcan, belirli bir süre fizik tedavi gördüyse de olumlu sonuç alamadı. Büyük üzüntü yaşayan Ayhan İşcan, ameliyatta ihmali olduğunu ileri sürdüğü özel hastaneye karşı hukuk mücadelesi başlattı.

Sakarya 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında, özel hastanenin tanığı olarak ameliyatı yapan doktor dinlendikten sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendi. İstanbul Adli Tıp Kurumu, olayın komplikasyon olduğunu ve yapılan ameliyatta doktorun bir kusurunun bulunmadığını belirtti. Ancak, Adli Tıp Kurumu, hastanın ameliyattan önce riskler konusunda bilgilendirildiğine dair hazırlanması gereken 'aydınlatılmış onam'ın yasaya uygun olup olmadığının mahkemece değerlendirilmesinin uygun görüldüğünü belirtti. Bunun üzerine mahkemece, Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan, davaya konu olayda 'aydınlatılmış onama'nın tıp kurallarına ve yasaya uygun olup olmadığının değerlendirilmesi talep edildi.

FORMDA YAZAN OPERASYON FARKLI

Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nın hazırladığı raporda ise ameliyatın doğru yapıldığı ve olayın komplikasyon olduğu, ancak ilk ameliyat için alınan 'aydınlatılmış rıza formu'nun ameliyatı yapacak doktor tarafından alınması gerekirken, hastane personeli tarafından alındığı belirtildi. Raporda, doktorun gerçekleştirdiği operasyon ile 'aydınlatılmış rıza belgesi'nde yapılacağı yazan ameliyatın farklı olduğu kaydedildi. Kitle ameliyatı yapıldığı ifade edilmesine rağmen herhangi bir patoloji raporunun bulunmadığı ve ikinci ameliyat için ise hiçbir 'aydınlatılmış rıza formu'nun hazırlanmadığı vurgulandı. Raporda, özel hastanenin ve doktorun hastayı bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğu belirtilerek, kusurlu olduğu değerlendirildi.