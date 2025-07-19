Hata yaptı, yanlışlıkla milyoner oldu! 292 milyonda 1 ihtimali tutturdu...

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Paul Corcoran isimli bir adam, 9 Temmuz'da açıklanan Powerball çekilişine katıldı. Corcoran başta yedi çekilişte geçerli olacak ve ödülü 1 milyon dolar olan tek bir bilet aldı.

HATA YAPTI MİLYONER OLDU

Yaşlı adam söz konusu yedi çekilişin sonuncusunun çoktan yapıldığını sanarak ikinci bir bilet daha aldı. Onu bir sürpriz bekliyordu. Bu hata sayesinde Corcoran aynı çekilişte iki kez kazanmış oldu.

Her iki bilet de çekilişte çıkan beş beyaz topu doğru tahmin etti. Bu sayede Corcoran toplamda 2 milyon dolarlık ikramiyenin sahibi oldu. Powerball'a göre büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı 292 milyonda 1.