Hatap barajında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Aşgın;

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un içme suyu ihtiyacının bri kısmını karşılayan barajlarda incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Zübeyir Tuncel ve Su ve Kanalizasyon Müdürü Bekir Said Toraman’la birlikte Hatap Barajına giden Başkan Aşgın, Çorum halkının sağlıklı ve güvenli su içtiğini söyledi.

Çorum Belediyesinin Korona virüs salgınından önce de salgından sonra da içme suyunun sağlık ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri en üst seviyede vurgulayan Başkan Aşgın, “Hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Gönül rahatlığı ile evdeki musluklarından su içebilirler.” dedi.

Çorum Belediyesi olarak barajların su kalitesi bakımından en uygun seviyesinden yani üstten su aldığını kaydeden Aşgın, “Aldığımız ham suyu arıtma tesisimizde İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği’ne ve uluslararası standartlara uygun olarak arıtıyor ve şehir şebekesine veriyoruz.” dedi.

’Yılda 73 bin analiz yapılıyor’

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirtilen periyotlarda şehir şebeke suyunun verildiği uç noktalardan düzenli olarak numuneler alındını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şehrimiz ana dağıtım depolarından ve şehrimizin tamamını kapsayan uç noktalardan her gün numune alıyor ve bakteriyolojik ve kimyasal analizler yapıyoruz. Şehir merkezindeki bu noktaların yanında baraj, kuyu ve kaynaklarımız da dahil olmak üzere yılda yaklaşık 7 bin noktadan numune alıyor ve bu numuneler için yaklaşık 73 bin analiz yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Laboratuvar ve Scada Kontrol Merkezinde şebekeye verilen içme suyunun 7/24 ve online olarak izlendiğini hatırlatan Başkan Aşgın, “Elde edilen değerler veri tabanında arşivlenmektedir. Tüm içme suyu depolarımız bu sistem sayesinde her an ve sürekli kontrol edilmektedir. Gönül rahatlığı ile çeşmelerinizden su içebilirsiniz.” şeklinde konuştu.