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Hatay'da büfe sahibiyle polis arasında 'sigara' kavgası!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.10.2019 08:23 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan denetim sırasında öğrencilere tek sigara sattığı ileri sürülen büfenin sahiplerinin yakını ile polis arasında arbede yaşandı.

Hatay'da büfe sahibiyle polis arasında 'sigara' kavgası!

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü özellikle çocukların suç eğilimlerini önlemek amacıyla okulların çevresinde sıkı güvenlik tedbirleri uygulamaya başladı. İskenderun’un birçok farklı noktasında eş zamanlı olarak düzenlenen denetimlerde okul çevresinde şüpheli görünen şahıslar ve metruk binalar araştırıldı.

İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, yapılan denetimleri yerinde inceleyerek ekiplere duyarlı olmaları talimatını verdi. Yapılan denetimlerde okul yakınlarındaki ara sokaklarda sigara içen öğrenciler uyarıldı ve kimlik bilgileri alınarak okul yetkililerine bildirildi. Okul çevresinde bir büfede öğrenciye tek sigara satıldığını tespit eden polis büfe çalışanlarına kimlik sorunca ortalık karıştı. Suçüstü yakalanan büfeci öğrenciye sigara satılmadığını iddia etti. Bu arada, olaya müdahil olan bir vatandaş ise polise büfede bulunanın kardeşi olduğunu dile getirdi. Polis onun da kimliğini isteyince gerginlik yaşandı. "Bana kimlik soramazsınız" şeklinde polise bağırarak sert çıkan şahıs ile ekipler arasında arbede yaşandı.

Çevredeki vatandaşlar olup bitenleri meraklı bakışlarla izlerken olay yerine çok sayıda polis çağrıldı.

Polise direnen şahıs etkisiz hale getirilerek polis merkezine götürülürken, öğrenciye tek sigara satışı yapılan büfe ile ilgili işlem yapıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hatay sigara kavga büfe

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ORADA POLİSE YAPILAN HAREKET DEVLETİMİZE YAPILMIŞTIR.KİMSE DEVLETTEN ÜSÜTN DEĞİLDİR.Ç MEMEURLARDA GÖREVİNİ DÜZGÜN YAPMAK ZORUNDADIRLAR. DEVLET GÖREVİNİ KÖTÜYE KULANAN VEYA YAPMAYAN MEURUDA SUÇU İŞLEYEN AHLAKSILZARIDA CEZALANDIRMALIDIR.İYİ HAL FELANMIŞ PİŞMANLIKMIŞ BOŞ İLER.BU KADA RYALANCININ OLDUĞU BİR YERDE İYİ HALMİ OLURMUŞ? ZATEN ÇIKINCA YİNE SUÇ İŞLEDİKLERİNE GÖRE İYİ HAL FELAN YOKMUŞ
Kimsin ulan sen polise mukamevet uyguluyosun. Hem sigara sat çocuğa hem artist ol polise. Yedirmezler.
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