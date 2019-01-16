TREND

Hatay'da korkunç olay! Yolda yürüyen genç kızın yüzüne asit attı!

Mehmet KILIÇARSLAN Mehmet KILIÇARSLAN
TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.01.2019 00:07 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolda yürüyen genç kızın telefonunu çalmaya çalışan hırsız, genç kızın yüzüne asit türünden bir sıvı döktü.

Hatay'da korkunç olay! Yolda yürüyen genç kızın yüzüne asit attı!

Alınan bilgiye göre, Buluttepe Mahallesi 390. Sokak üzerinde dershaneden çıkıp evine doğru giden 19 yaşındaki Berfin Özek, bir hırsız tarafından gasp edildi.

Telefonunu almaya çalıştığı sırada kendisine direnen genç kızın yüzüne asit türü bir sıvı döken hırsız, olay yerinden kaçtı. Özek'in sesini duyan mahalleli sağlık ekiplerine haber verdi.

Özek, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından gözü ve yüzü etkilenen Özek, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis olay ile ilgili çalışma başlattı. (AA)

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Atalay Demirci hakkında flaş karar!Atalay Demirci hakkında flaş karar!
Dikkat! Köpek saldırırsa mutlaka bunu yapınDikkat! Köpek saldırırsa mutlaka bunu yapın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay iskenderun asitli saldırı

En Çok Okunan Trend Haberler

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Jelena Karleusa'nın skandal fotoğrafları ortaya çıktı!

Jelena Karleusa'nın skandal fotoğrafları ortaya çıktı!

Naylonu eritip gözüne damlattılar!

Naylonu eritip gözüne damlattılar!

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kayıp ilanının 10 metre ilerisindeki çocuğu fark etmediler!

Kayıp ilanının 10 metre ilerisindeki çocuğu fark etmediler!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Evden çıkmasın diye çamaşır makinesine zincirlendi

Evden çıkmasın diye çamaşır makinesine zincirlendi

Cinsel organı olmadan yaşıyor!

Cinsel organı olmadan yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'den yargılanan Komedyen Atalay Demirci hakkında flaş karar!

Atalay Demirci hakkında flaş karar!

Köpek saldırılarından korunma yöntemleri!

Dikkat! Köpek saldırırsa mutlaka bunu yapın

Bunlar hep israf! 3,7 yılda bir cep telefonumuzu değiştiriyoruz!

Bunlar hep israf! 3,7 yılda bir cep telefonumuzu değiştiriyoruz!

Memurların büyük rezaleti! Paraları gece kulübünde yemişler

Memurların büyük rezaleti! Paraları gece kulübünde yemişler

Köpek saldırıları artabilir

Uzmanlar uyardı! Köpek saldırıları artabilir

Bu ilçedeki öğrencilere 12 gün tatil! Kar onlara yaradı

Bu ilçedeki öğrencilere 12 gün tatil!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.