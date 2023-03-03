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  4. Hatay’da kurulan klimalı çadırlar gündem yaratmıştı! Bu kez içini gösterdi... “Kurulumu çok kolay”

Hatay’da kurulan klimalı çadırlar gündem yaratmıştı! Bu kez içini gösterdi... “Kurulumu çok kolay”

03.03.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Hass ilçesinde kurulan klimalı çadırlar sosyal medyanın gündemine yerleşmişti. Interrail Türkiye kurucusu Bestami Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda klimalı çadırları dışından göstermişti. ‘Plansız gezgin’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Bestami Köse bu kez de sosyal medyanın gündemine oturan çadırların içini gezdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından dünyadan Türkiye’ye adeta yardım yapmıştı. Interrail Türkiye kurucusu Bestami Köse sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İsveçre’den gönderilen ve Hatay’a kurulan klimalı çadırları paylaşmıştı. Köse son yaptığı paylaşımda yaptığı hatayı düzelterek çadırların İsveç’ten gönderildiğini söyledi ve çadırların içini gezdi.

SOSYAL MEDYA BU ÇADIRLARI KONUŞUYOR

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler 11 ili yerle bir ederken bölgede depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için dünyanın pek çok noktasından çadırlar gönderildi. İsveç’in gönderdiği klima çadırlara dikkat çeken Köse, sosyal medya paylaşımında içini gezerek
“Bugün İsviçre’den değil İsveç’ten gelen çadırları güncelleyeceğiz ve içine bakacağız. Hatay’ın Hassa ilçesinde kurulmuş durumda. Kızılay kontrolünde dağıtılıyor. İçinde ısıtıcı var. Kurulumu çok kolay.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay çadır

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