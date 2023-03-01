Deprem bölgesinde görev yapmıştı! Fransız arama-kurtarma ekibinin lideri depremi anlattı... “Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamaz”

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem 6 Şubat’ta tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Sabah saatlerinde yaşanan depremin ardından 9 saat sonra ise aynı bölge bu kez 7.6 büyüklüğünde ikinci bir depremle yeniden sallandı. Depremlerden 11 il etkilenirken uluslararası ekipler afet bölgelerine yardım için geldi. Malatya’da enkaz arama-kurtarma çalışmalarında yer alan ekibin lideri Eric Zipper yaşananları felaket olarak tanımlarken, “Hiçbir ülke böyle bir felakere hazır olamaz” ifadelerini kullandı.

“ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR”

Fransız arama-kurtarma ekibi lideri Zipper, Malatya’da AFAD ekibiyle birlikte çalıştığını söyleyerek, “Ben Malatya’daki AFAD ekibiyle çalıştım. İhtiyacımız olduğunda bize yardımcı oldular. Kahramanmaraş’a döndüğümde AFAD merkez binasında bilgilerim dahilinde ifade verirken de AFAD ekibi oradaydı. Farkında olmamız gerekir ki aynı deprem Fransa’da yaşansaydı, Fransız itfaiyeciler ve Fransa’nın alt yapısı da yoğunluk içerisinde olurdu. Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamaz. Benim olduğum bölgede Türkiye Cumhuriyeti, AFAD, Türk dernekleri, Türk STK’ları orada olup etkili olmak için ellerinden geleni yaptılar” dedi.