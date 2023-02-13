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İspanyol arama kurtarma ekibi Türk halkıyla böyle vedalaştı! “Ruhumuzda acı var ama...”

13.02.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin etkisiyle kentler yerle bir olurken Türkiye’yi yasa boğan görüntüler dünyayı da harekete geçirdi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen arama kurtarma ekipleri enkazlarda görev yaptı. Adıyaman’da çalışmalarını tamamlayan İspanyol ekibi Türk halkıyla vedalaşarak ülkelerine döndü. Sosyal medyadan vedalaşma anlarını paylaşan İspanyol ekibi Türkiye’nin acısını derinden hissettiklerini dile getirdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçe merkezlerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler Türkiye’yi derinden sarstı. Kahramanmaraş ve çevresindeki 9 ilde büyük yıkıma neden olan depremler dünya çapında yankı uyandırdı. Deprem sonrasında birçok ülke Türkiye’ye arama kurtarma ekibi, tıbbi ve gıda yardımı gönderdi. Adıyaman’da görev yapan İspanyol arama kurtarma ekibi Twitter’dan yaptıkları paylaşımda görevlerini tamamlayarak ülkelerine döndüklerini açıkladı. İspanyol ekibi Türk halkının otobüsün camlarından kendilerine el salladıkları ve ekiplerle sarıldıkları anları paylaştılar.

“BU KADAR FELAKET GÖRMEDİM”

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Valencia İtfaiyesinde görevli ekip şefi Jose Varea daha öncesinde birçok deprem bölgesine gittiğini ifade ederek, “Elimizden geleni yaptık. Zor bir durum. Maalesef depremin 3. gününde geldik. Maalesef hiçbir canlı çıkaramadık. Cenazeleri çıkarmaya yardım ettik ama canlı olarak hiç çıkaramadık. Daha önce deprem bölgelerine gittim, bu kadar felaket görmedim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Öncelikle devlete çok teşekkür ederim. Çünkü bize çok yardım ettiler, oraya gitmemizi sağladılar, tercüman verdiler.” ifadelerini kullandı.

“KALBİMİZDESİNİZ”

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Türk vatandaşlarıyla birlikte ortak görevleri üstlendiklerini ifade eden İspanyol arama kurtarma ekibinin resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, “Çok zor günler geçirdik ve Türkiye vatandaşları ve kurtarma ekipleriyle ortak görevler yaptık. Ruhumuzda acı var ama verilen görevleri tamamladıktan sonra İspanya'ya dönmek zorundayız. Türkiye'den kardeşlerimiz, kalbimizdesiniz” ifadelerine yer verildi.

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Türk halkın kendilerini alkışlarla ve el sallayarak uğurladıkları anları paylaşan İspanyol ekibi sosyal medyadaki gönderisine, “Türk halkının sıcaklığı ve nezaketi bizi çok etkiledi” notunu ekledi.

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