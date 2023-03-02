Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. İsviçre’den gönderilen klimalı çadırlar Hatay’a kuruldu! Sosyal medyanın gündemine yerleşti

İsviçre’den gönderilen klimalı çadırlar Hatay’a kuruldu! Sosyal medyanın gündemine yerleşti

02.03.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen 11 il yerle bir oldu. Bölge beşik gibi sallanmaya devam ederken depremzedelerin barınabilmesi için çadır kentler kuruldu. Afetlerin ardından Türkiye’de dördüncü seviye alarm durumu verilirken dünyanın pek çok yerinden bölgeye yardım yağdı. Sosyal medyada paylaşılan İsviçre’den gönderildiği ifade edilen klimalı çadırlar gündem oldu.

İsviçre’den gönderilen klimalı çadırlar Hatay’a kuruldu! Sosyal medyanın gündemine yerleşti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin pek çok noktasından ve dünyadan afet bölgelerine adeta yardım yağdı. Ülkeler Türkiye’ye insani, gıda, barınma ve arama-kurtarma ekipleriyle destek oldu. Türkiye’ye yardım eden ülkelerden biri de İsviçre oldu. İsviçre çadır yardımı kapsamında klimalı çadırlar gönderdi.

HATAY’A KURULDU

1

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsviçre İnsani Yardım Birimi'nin, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere yardımı devam ederken, doktor, mühendis ve çadırlar bu alanlara gönderiliyor. İsviçre’nin Türkiye’ye gönderdiği yardım malzemeleri arasında 300 çadır, 100 adet kışlık aile çadırı ve 10 çok amaçlı çadır yer aldı.

2

Interrail Türkiye kurucusu Bestami Köse tarafından paylaşılan bir sosyal medya gönderisinde İsviçre’den gönderilen klimalı çadırların Hatay’ın Hassa ilçesine yerleştirdiği görüldü.

İlginizi Çekebilir

“Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamaz”

“Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamaz”

 Gözyaşlarıyla dinlediler! Ülkelerine dönüyorlar... “Gönül bağı sona ermiş değil”

Gözyaşlarıyla dinlediler! Ülkelerine dönüyorlar... “Gönül bağı sona ermiş değil”

 Türk esnaf para almak istemedi! O anlar Çin televizyonuna böyle yansıdı

Türk esnaf para almak istemedi! O anlar Çin televizyonuna böyle yansıdı

 “Zeynep Hanım korkma” sözüyle hafızalara kazındı! Kötü haber geldi

“Zeynep Hanım korkma” sözüyle hafızalara kazındı! Kötü haber geldi

 İspanyol arama kurtarma ekibi böyle veda etti! “Ruhumuzda acı var ama...”

İspanyol arama kurtarma ekibi böyle veda etti! “Ruhumuzda acı var ama...”

 İngiliz arama kurtarma ekibi anlattı! “O kadar derine gömülmüştü ki...”

İngiliz arama kurtarma ekibi anlattı! “O kadar derine gömülmüştü ki...”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokaklardan protesto sesleri yükseldi! İstasyon şefi itiraf edince...Sokaklardan protesto sesleri yükseldi! İstasyon şefi itiraf edince...
“Hâlâ rüyalarıma giriyor” dedi! “Cansız bedenlere ulaşmak bile...”“Hâlâ rüyalarıma giriyor” dedi! “Cansız bedenlere ulaşmak bile...”
Canlı yayında bir anda sandalyeden düştü! Stüdyodakiler şaşkınlıkla izlediCanlı yayında bir anda sandalyeden düştü! Stüdyodakiler şaşkınlıkla izledi
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay İsviçre çadır

En Çok Okunan Trend Haberler

“Türk erkekleriyle sevgili olmak için 4 neden” deyip sıraladı

“Türk erkekleriyle sevgili olmak için 4 neden” deyip sıraladı

Düğünde gelin kalp krizi geçirip öldü! Yerine geçen isim şaşırttı

Düğünde gelin kalp krizi geçirip öldü! Yerine geçen isim şaşırttı

Kuryenin çantasından mumya çıktı! “600-800 yaşında...”

Kuryenin çantasından mumya çıktı! “600-800 yaşında...”

Deprem dede, 12 yıl önce uyardı! 7'nin üzerinde...

Deprem dede, 12 yıl önce uyardı! 7'nin üzerinde...

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.