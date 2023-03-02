İsviçre’den gönderilen klimalı çadırlar Hatay’a kuruldu! Sosyal medyanın gündemine yerleşti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin pek çok noktasından ve dünyadan afet bölgelerine adeta yardım yağdı. Ülkeler Türkiye’ye insani, gıda, barınma ve arama-kurtarma ekipleriyle destek oldu. Türkiye’ye yardım eden ülkelerden biri de İsviçre oldu. İsviçre çadır yardımı kapsamında klimalı çadırlar gönderdi.

HATAY’A KURULDU

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsviçre İnsani Yardım Birimi'nin, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere yardımı devam ederken, doktor, mühendis ve çadırlar bu alanlara gönderiliyor. İsviçre’nin Türkiye’ye gönderdiği yardım malzemeleri arasında 300 çadır, 100 adet kışlık aile çadırı ve 10 çok amaçlı çadır yer aldı.

Interrail Türkiye kurucusu Bestami Köse tarafından paylaşılan bir sosyal medya gönderisinde İsviçre’den gönderilen klimalı çadırların Hatay’ın Hassa ilçesine yerleştirdiği görüldü.