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  4. İngiliz arama kurtarma ekipleri enkazın altından 15 yaşındaki İkbal Çil’i sağ olarak kurtarmıştı! O anları anlattılar: O kadar derine gömülmüştü ki...

İngiliz arama kurtarma ekipleri enkazın altından 15 yaşındaki İkbal Çil’i sağ olarak kurtarmıştı! O anları anlattılar: O kadar derine gömülmüştü ki...

13.02.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler tüm Türkiye’yi kahretti. Başta Kahramanmaraş olmak üzere 10 ili etkileyen depremler “Yüzyılın felaketi” olarak adlandırılırken dünyanın çeşitli ülkelerinden arama kurtarma ekipleri de bölgeye geldi. İngiliz kurtarma SARAID ekibinin lideri Rob Davies, enkazın altından 15 yaşındaki İkbal Çil’i kurtarma anlarını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgeyi yerle bir etti. Binlerce binanın çöktü bölgelerde on binlerce vatandaş hayatını kaybederken milyonlarca depremzede ise zor şartlarda hayat mücadelesini sürdürüyor. Depremin boyutunun ortaya çıkmasının ardından Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ve dünyadan deprem bölgelerine insani, tıbbi, gıda ve arama kurtarma yardımları yağdı. Bölgede görev yapan İngiliz arama kurtarma SARAID ekibinin lideri Rob Davies, 15 yaşındaki İkbal Çil’i enkazın altından çıkarttıkları anları anlattı.

5 GÜN BOYUNCA ENKAZDA KALMIŞTI

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Depremin 8. gününde bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken İngiliz arama kurtarma SARAID ekibinin lideri Rob Davies, 5 gün boyunca enkazda hayatta kalmayı başaran İkbal Çil’i ilk olarak kendilerinden Harry Potter kitaplarını istediğini söyledi. Çöken on katlı binanın enkazından Çil’i kurtarma anlarını Davies, “İlgilendiği tek şey kitaplarıydı. ‘Lütfen Harry Potter kitaplarımı getirin’ dedi.Ona ulaşmak için büyük bir mücadele verdik. Tamamen sessizlik çağrısında bulunduk, molozun farklı kısımlarına sensörler taktık ve dokunmaya başladık. Dokunma enkaz altında kalanların yukarıda insan olduğunu anlamalarına ve tepki vermelerine yardımcı olur. Yakında hafif bir tıklatma sesi duyduk. İkbal de muhtemelen bağırıyordu ama o kadar derine gömülmüştü ki kimse onu duyamazdı.” dedi.

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Bir tercüman aracılığıyla enkazın altındaki Çil’i sakinleştirmeye çalıştıklarını dile getiren arama kurtarma çalışmalarına katılan İngiliz inşaat mühendisi Alex, “Beton bir levhanın altında yüzüstü ve her iki bacağı da sabitlenmiş halde mahsur kalmıştı. Enkazın içine doğru girip onun elini tuttum. İnanılmaz bir andı” ifadelerini kullandı.

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