10 saatlik çabanın sonucunda enkazdan çıkartmışlardı! Alman ekibi kurtardıkları kadının ölüm haberini gözyaşlarıyla dinledi... “Gönül bağı sona ermiş değil”

Yüzyılın felaketi olarak isimlendirilen ve Kahramanmaraş olmak üzere çevresindeki 9 ili de etkileyen depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Deprem bölgesinde saatler ilerledikçe tablo ağırlaşırken mucize kurtuluş hikayeleri de gelmeye devam ediyor. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Alman ekiplerinin 10 saatlik çabası sonucunda 103. saatin sonunda Zeynep Kahraman isimli kadın kurtarılmıştı. Arama kurtarma ekibinden Dr. Danieş Lankers’in “Zeynep Hanım korkma” cümlesi depremin sembollerinden biri haline gelmişti. Alman arama ekibi Zeynep Kahraman’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini öğrendiğinde haberi gözyaşlarıyla karşıladı.

ÜLKELERİNE DÖNDÜLER

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde çekilen bir enkazın görüntüsünü sosyal medyada paylaşan ISAR Türk halkıyla vedalaştı. ISAR sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ortak ISAR ve BRH ekibimiz Türkiye deprem bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarını sonlandırıyor. Ekip Pazartesi günü Kırıkhan'dan Almanya'ya dönecek. ISAR Türkiye ekibi afet bölgesinde aktif olmaya devam edecektir. Ancak bizim için deprem bölgesindeki insanlara olan gönül bağı sona ermiş değil. Bundan sonra hangi projelerde sürdürülebilir bir şekilde nasıl hızlı bir şekilde yardımcı olabileceğimizi inceliyoruz. Afet bölgesindeki insanları unutmayacağız” ifadelerini kullandı.