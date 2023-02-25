Görenler kavga ettiklerini zannetti! Türk esnafın para almak istemediği anlar Çin televizyonunda böyle gösterildi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezlerinde gerçekleşen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler geniş çaplı bir yıkıma neden oldu. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce bina yerle bir olurken enkaz altında kalan on binlerce vatandaş için yabancı ve yerli arama-kurtarma ekipleri zamanla yarıştı. Dünyadan bölgeye yardım için gelen arama-kurtarma ekibi görevlilerinin Türk halkıyla yaşadığı anlar dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

TÜRK HALKI JESTLER YAPTI

Chongqing eyaletinden Türkiye'ye gelen ekipte yer alan kurtarma uzmanı Yang Zhijian, sosyal medya hesabından bir Türk ensafla yaşadığı ilginç diyalogu anlatarak o anların görüntüsünü paylaştı. Yerel bir mağazadan yiyecek alırken dükkan sahibinin verdiği parayı reddettiğini ifade eden Zhijian, bir tercüman aracılığıyla “Parayı almazsan, yemeği kabul etmeyeceğim. Bırakın burayı memleketimiz Çin'de bedavaya bir şeyler almıyoruz. Bedelini ödemek ve ücretsiz bir şey almamak için ısrar ediyorum” dedi. Dükkan sahibinin isteği üzerine Çinli arama-kurtarma görevlisiyle birlikte fotoğraf çektirdiler.

Türk halkının ülkelerine gelen görevlilere jestler yaptığını belirten Çin televizyonu “Bir kadın, Çinli kurtarma uzmanının ellerini ısıtmak için ceketinin düğmelerini açtı. Yaşlı bir Türk, evinde beslediği güvercini getirip Çinli ekibe hediye etti. Bir adam Çinli ekibe gözleme getirdi” ifadelerini kullandı.