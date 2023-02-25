Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Görenler kavga ettiklerini zannetti! Türk esnafın para almak istemediği anlar Çin televizyonunda böyle gösterildi

Görenler kavga ettiklerini zannetti! Türk esnafın para almak istemediği anlar Çin televizyonunda böyle gösterildi

25.02.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin sonrasında tüm dünyadan afet bölgelerine adeta yardım yağdı. Deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları için gelen Çinli ekibin bir üyesi Türk esnafla yaşadığı ilginç anları anlattı. Çin televizyonundan Çinli görevli ve Türk esnaf arasındaki görüntüler tüm dünyaya yayıldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezlerinde gerçekleşen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler geniş çaplı bir yıkıma neden oldu. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce bina yerle bir olurken enkaz altında kalan on binlerce vatandaş için yabancı ve yerli arama-kurtarma ekipleri zamanla yarıştı. Dünyadan bölgeye yardım için gelen arama-kurtarma ekibi görevlilerinin Türk halkıyla yaşadığı anlar dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

TÜRK HALKI JESTLER YAPTI

5

Chongqing eyaletinden Türkiye'ye gelen ekipte yer alan kurtarma uzmanı Yang Zhijian, sosyal medya hesabından bir Türk ensafla yaşadığı ilginç diyalogu anlatarak o anların görüntüsünü paylaştı. Yerel bir mağazadan yiyecek alırken dükkan sahibinin verdiği parayı reddettiğini ifade eden Zhijian, bir tercüman aracılığıyla “Parayı almazsan, yemeği kabul etmeyeceğim. Bırakın burayı memleketimiz Çin'de bedavaya bir şeyler almıyoruz. Bedelini ödemek ve ücretsiz bir şey almamak için ısrar ediyorum” dedi. Dükkan sahibinin isteği üzerine Çinli arama-kurtarma görevlisiyle birlikte fotoğraf çektirdiler.

4

Türk halkının ülkelerine gelen görevlilere jestler yaptığını belirten Çin televizyonu “Bir kadın, Çinli kurtarma uzmanının ellerini ısıtmak için ceketinin düğmelerini açtı. Yaşlı bir Türk, evinde beslediği güvercini getirip Çinli ekibe hediye etti. Bir adam Çinli ekibe gözleme getirdi” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Kendisi de depremzede ama... Küçücük elleriyle böyle yardım etti

Kendisi de depremzede ama... Küçücük elleriyle böyle yardım etti

Depremzede çocuk polis megafonuyla şarkı söyledi

Depremzede çocuk polis megafonuyla şarkı söyledi

 “Herkes bir şeyler yapıyordu, ben de makineyi çıkarttım”

“Herkes bir şeyler yapıyordu, ben de makineyi çıkarttım”

 Depremzedeleri şehrin girişinde karşıladılar! “Ücretsiz çay, çorba, su...”

Depremzedeleri şehrin girişinde karşıladılar! “Ücretsiz çay, çorba, su...”

 Yaşına aldırmadı tek tek odunları kırdı! Duygulandıran destek...

Yaşına aldırmadı tek tek odunları kırdı! Duygulandıran destek...

 Depremzede çocuktan ders! Fazladan meyve suyu alınca...

Depremzede çocuktan ders! Fazladan meyve suyu alınca...

 Çocuklar için gitti! Anlattığı hikayelerle yüzlerini güldürdü

Çocuklar için gitti! Anlattığı hikayelerle yüzlerini güldürdü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm depremler 32 saniyeye sığdı! 7 ve üzerinde onlarca deprem...Tüm depremler 32 saniyeye sığdı! 7 ve üzerinde onlarca deprem...
Silahın boş olduğunu sandı! Oynarken bir anda arkadaşını vurduSilahın boş olduğunu sandı! Oynarken bir anda arkadaşını vurdu
Mucize bebek ailesine kavuştu! Adı bile değiştirildiMucize bebek ailesine kavuştu! Adı bile değiştirildi
Anahtar Kelimeler:
deprem Çin

En Çok Okunan Trend Haberler

O cümle olay yarattı! Simpsonlar depremi bildi mi?

O cümle olay yarattı! Simpsonlar depremi bildi mi?

Çıkıntılar, vadiler ve tümsekler! “Artık fay çıplak gözle görülebilir”

Çıkıntılar, vadiler ve tümsekler! “Artık fay çıplak gözle görülebilir”

Deprem dede, 12 yıl önce uyardı! 7'nin üzerinde...

Deprem dede, 12 yıl önce uyardı! 7'nin üzerinde...

Aynı büyüklükte deprem ama bina yükseklikleri farklı olunca...

Aynı büyüklükte deprem ama bina yükseklikleri farklı olunca...

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.